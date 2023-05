Formel 1: Mercedes macht durch Enthüllung von sich reden – Beim Großen Preis von Monaco steht ein Rennstall besonders im Rampenlicht: Mercedes zieht die Blicke in der Formel 1 auf sich. Denn bei dem Team hat man nun im Paddock ein Geheimnis enthüllt, welches die Konkurrenz in Aufruhr versetzt. Im Folgenden erfahren Motorsport-Fans die Details.

Die Konkurrenten dürften laut einem Bericht von „Der Westen“ große Augen gemacht haben, als man bei Mercedes im Paddock am Donnerstag (25. Mai) der Formel-1-Welt seine neuen Seitenkästen präsentierte. Das Ende der sogenannten „Zero Pods“ ist damit gekommen. Die Silberpfeile haben ein Update an Bord – und Mercedes hat das dem Rennzirkus vor der eigenen Garagentür präsentiert. Das Team selbst macht allerdings noch keine Mutmaßungen darüber, ob es die Boliden an der Konkurrenz vorbeiziehen lässt.

Update ist „kein Allheilmittel“

Dem Bericht zufolge könnte beim Spaziergang durch die Boxengasse wohl so mancher Mechaniker etwas länger als sonst an der Box von Mercedes verweilt haben. Die neuen Seitenkästen des W14 drängen sich dem Bewusstsein von Rennsport-Affinen durch ihren Look auch einfach auf, zu groß ist der Unterschied zum Konzept der „Zero Pods“ mit den deutlich sichtbaren Anbauten. Ein augenfälliger Wandel. Die Neukonzeption dürfte wohl eine direkte Folge des schwachen Saisonstarts für Mercedes sein.

Das bisherige Konzept für die F1-Boliden ergab so keinen Sinn – und hätte dem Bericht zufolge im nächsten Jahr wahrscheinlich ebenfalls nicht gewirkt. Doch es gab eben den Ausweichplan mit den neuen Seitenkästen – und in Monaco wird Mercedes erstmals mit diesen fahren. Teamleiter Bodo Wolff hält sich jedoch vorerst bedeckt, was die Ansprüche an die Überarbeitung des W14 betrifft. Er betonte, ein Update sei „kein Allheilmittel“ – Monaco sei zudem keine Strecke für einen guten Richtwert.

Noch mehr neue Konzepte in petto?

Wolff kommentierte zum Update: „Wir hoffen, dass es den Fahrern eine stabilere und berechenbarere Plattform bietet. Darauf können wir dann in den kommenden Wochen und Monaten aufbauen.“ Weitere Aktualisierungen für den W14 sind dem Artikel zufolge vermutlich jedoch bereits geplant – konkret genannt werden hier eine neue Vorderradaufhängung sowie Modifizierungen des Unterbodens.

Kein Wunder, schließlich muss man bei Mercedes am gehörig an gegnerischem Vorsprung einholen – für die laufende Saison wird die Jagd in den Titel bereits dramatisch, mögliche Chancen sind stark gesunken. In der Formel 1 erwartet dem Artikel zufolge kaum jemand, dass es überhaupt einem Team möglich sein könnte, Red Bull noch zu besiegen.