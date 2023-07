Formel 1 macht es offiziell: Rückkehr eines Lieblings verzückt Fans – Die Sommerpause für die Formel 1 rückt mit Riesenschritten näher. Drei Rennen werden mit den Großen Preisen von Großbritannien, Ungarn und Belgien noch ausgetragen, danach heißt es für vier Wochen Saison-Pause. Doch vor der Unterbrechung wurde einmal mehr der neue Rennkalender bekanntgegeben. Der hält so einige Überraschungen parat.

Darunter die Rückkehr auf eine Strecke, welche wir zuletzt vor vier Jahren bei einem aktiven Rennen sahen. Für weiteren Diskussionsstoff dürfte die Terminierung einiger Rennen sorgen, wie das Portal „Der Westen“ betont. Doch der Reihe nach: Das angekündigte Rennen wird der Große Preis von Shanghai sein. Zum ersten Mal seit 2019 wird der Formel-1-Zirkus 2024 somit wieder in China kreisen. Am Mittwochnachmittag (5. Juli) war der Rennkalender für die kommende Saison veröffentlicht worden.

Großer Preis von China: von 2004 bis 2019 dabei

Aufgrund der Corona-Pandemie waren die Rennen in Shanghai in den letzten drei Jahren von der Regierung per Dekret ausgesetzt worden – keine Formel 1 mehr in China. Doch im nächsten Jahr soll sich das ändern. Ein Grund zur Freude, nicht nur bei Fahrern und Verantwortlichen. Denn bei Fans gilt der China-GP als eines der ereignisreichsten Rennen des Jahres, bei dem Spannung garantiert ist.

24 races in 2024 with big steps forward in regionalisation 🌏



Introducing next year’s Formula 1 calendar 🗓️#F1pic.twitter.com/JTSWJL29yH — Formula 1 (@F1) July 5, 2023

Doch gibt es eben auch den eingangs erwähnten Diskussionsstoff: Die Rennserie in Europa, welche sich aus den Großen Preisen von Italien, Spanien, Monaco, Barcelona etc. zusammensetzt, wird mittendrin unterbrochen werden: Durch den Großen Preis von Kanada. So wird es für den F1-Tross laut „Der Westen“ zuerst nach Montreal gehen, wenn der Große Preis von Monaco vorbei ist, bevor dann mit Fahrten in Europa beim Großen Preis von Barcelona fortgesetzt wird.

Die Formel 1 steht bei Klima- und Umweltschützern schon länger in der Kritik

Da ist es ein besonders augenfälliger Eindruck, wenn der Rennzirkus in Europa fährt, dann mit Sack und Pack nach Kanada reist, bevor es wieder zurück nach Europa geht, um dort weiterzufahren. Ein Szenario, dem die Verantwortlichen eigenen Ankündigungen zufolge im Sinne der Nachhaltigkeit aus dem Weg gehen und Umweltschutz an die erste Stelle setzen wollten. Zudem es nicht das erste Mal ist.

Auch in diesem Jahr hatte der Große Preis von Montreal die Europatournee unterbrochen – zwischen den Rennen in Spanien und Österreich ging es nach Kanada. Laut „Der Westen“ eine Entwicklung, die vielen Fans missfällt.

Quelle: derwesten.de