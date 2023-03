Formel 1: Kurz vor Saisonstart droht TV-Desaster – Bereits am kommenden Sonntag, den 5. März 2023, geht die Formel 1 in ihre neue Rennsaison. Eingeläutet wird die Jagd auf den Weltmeistertitel beim ersten Grand Prix in Bahrain. Der Startschuss für den Bahrain GP fällt am Sonntag um 16:00 Uhr deutscher Zeit.

Bis vor der Saison 2023 konnten Formel-1-Fans trotz des Verlustes der Übertragungsrechte an Sky immerhin noch vier Rennen der Königsklasse des Motorsports im Free-TV auf RTL live verfolgen. Das ist durch den kompletten Ausstieg des Privatsenders nun aber Geschichte. Und kurz vor dem Saisonstart stehen zumindest alle Fans vor einem Problem, die kein Abo beim Bezahlsender Sky besitzen, welcher alle 23 Rennen überträgt.

Kein Abnehmer für die Sublizenz gefunden

Denn es steht auch kurz vor dem ersten Grand Prix in Bahrain nicht fest, wo man im Free-TV die Königsklasse des Motorsports verfolgen kann. Denn laut den TV-Verträgen müssen weiterhin vier Rennen pro Saison in Deutschland frei empfangbar sein. Doch RTL ist wie eingangs erwähnt nicht mehr dabei. Ein Sprecher von RTL erklärt den Ausstieg gegenüber „Bild“:

„Wir haben entschieden, in 2023 auf die Übertragung einzelner Rennen der Formel 1 zu verzichten. Wir konzentrieren uns im Free-TV auf Fußball und unsere neu erworbenen NFL-Rechte.“ Und so schauen unzählige Formel-1-Fans auch kurz vor Beginn der neuen Saison in die Röhre, weil bis jetzt Sky immer noch kein Abnehmer für die Sublizenz gewinnen konnte.

Absagen von ARD und ZDF

So sagten ARD und ZDF zuvor ab und begründeten ihren Entschluss damit, dass eine Rennserie mit Verbrennungsmotoren nicht zur Philosophie der Öffentlich-Rechtlichen passen würde. Darüber hinaus soll auch ProSiebenSat.1 abgesagt haben. Ein Sprecher von Sky sagte gegenüber „Bild“:

„Auch in der kommenden Formel 1 Saison werden alle Rennwochenenden nur bei Sky zu sehen sein. Inwieweit wir wieder eine Partnerschaft mit einem Free-TV-Partner eingehen, ist offen. Wir haben in jedem Fall mehrere Optionen, einzelne Rennen Free to Air zu zeigen. Neuigkeiten hierzu werden wir rechtzeitig bekanntgeben.“

Während Gerüchten nach hier der Sender Servus TV einspringen könnte, ist es auch sehr gut möglich, dass Sky letzten Endes die vier frei empfangbaren Rennen selbst in die Hand nimmt. Dann wohl entweder über ihren eigenen YouTube-Kanal, die Homepage oder per Sky-App.

Quelle: bild.de