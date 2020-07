Welt-Premiere der Formel: Grand Prix wird im Stream gratis per YouTube übertragen – Nach dem aufsehenerregenden Ausstieg von RTL aus der Formel-1-Übertragung gibt es nun einen möglichen Mitstreiter im Rennen um Übertragungsrechte: Der Eifel-Grand-Prix 2020 der Formel 1 wird vom 9. bis 11. Oktober auf dem Nürburgring stattfinden – und neben Sky wird zum ersten Mal auch YouTube im F1-Livezirkus mitmischen. Eine Weltpremiere und sicher auch ein Testballon der Formel 1.

Im Gegensatz zu der Pay-TV-Übertragung bei Sky wird der Stream auf dem Videoportal YouTube dabei kostenlos erfolgen. Die Formel 1 hatte 2019 zum ersten Mal einen Pilotversuch gestartet und den Großen Preis von Mexiko seinerzeit bei der Videospiel-Streamingplattform „Twitch“ gezeigt.

Der Große Preis der Eifel wird von YouTube Live im Herbst live in gleich sieben europäische Länder übertragen, bedient werden unter anderem Deutschland, die Schweiz sowie die Niederlande. Nicht erwähnt wurde bislang, ob auch Österreicher in den Genuss kommen werden.

Wer aus einem anderen als den sieben genannten Ländern stammt, wird per Geoblocking ausgeschlossen und kann nicht an der Weltpremiere teilnehmen. Die Übertragung umfasst dabei nicht nur das eigentliche Rennen: Analysen, Highlights und Vorberichte sollen ganz wie in TV-Übertragungen Teil des Umfangs sein.

Unbekannt ist hingegen, wer als Kommentator bei der Übertragung fungieren wird, ebenso, ob diese lokalisiert in den jeweiligen Landessprachen oder auf Englisch erfolgen wird. Noch hat sich die Formel 1 nicht zu diesen Punkten geäußert. Schon seit Längerem versucht die F1, neue Fankreise durch gezielte Modernisierungen und Nutzung neuer Medien zu erschließen.

Über YouTube will man somit unter anderem die jüngere Zielgruppe unter 35 gezielt ansprechen.

Quelle: motorsport-total.com