Formel 1: Ex-Mercedes-Boss teilt gegen Deutschland aus – Wenn man auf die höchste Motorsportklasse schaut, genießt Deutschland nicht mehr den Stellenwert, den es in der Formel 1 früher zweifelsohne innehatte. Da fällt es sicherlich auch etlichen deutschen Fans schwer, sich derzeit über die Anfang März gestartete neue Saison zu freuen. Schließlich sind mittlerweile kaum noch die deutschen Farben in der Formel 1 vertreten. Einzig Nico Hülkenberg im Team Haas F1 geht noch an den Start.

Auch einen Großen Preis von Deutschland gibt es nicht mehr, liegt der letzte offizielle Deutschland-GP in Hockenheim doch schon wieder vier Jahre zurück. Nun hat sich der ehemalige Motorsport-Chef bei Mercedes, Norbert Haug, zu Wort gemeldet. Er rechnet knallhart mit Deutschland ab. Bei seinem Rundumschlag mit Blick auf den deutschen Auftritt in der Formel 1 nimmt Haug wahrlich kein Blatt vor den Mund. So polterte er gegenüber dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“ los:

Deutschland ein Trauerspiel in der Formel 1

„Der Begriff Trauerspiel trifft ziemlich exakt, was Deutschland in der Formel 1 aktuell zu bieten, oder zutreffender gesagt, nicht zu bieten hat: Kein siegfähiges Team, ein einziger deutscher Fahrer im Feld, der in einem Team mit einem Auto fährt, mit dem auch der Allerbeste nicht gewinnen kann, dazu ein Ersatzfahrer ohne kurzfristige Chancen für einen Renneinsatz.“

Norbert Haug weiter: „Was für ein niederschmetternder Kontrast zu den glorreichen Zeiten Deutschlands in der Formel 1 mit zwölf gewonnenen Fahrer-Weltmeistertiteln von Schumacher, Vettel und Rosberg.“ Ja, die Zeiten, zu denen zeitweise ganze sieben deutsche Fahrer gleichzeitig in der Formel 1 recht erfolgreich hinter dem Steuer ihrer Boliden saßen, sind lange Geschichte.

Keine Spannung mehr in der Formel 1

Neben Nico Hülkenberg ist nur noch Mick Schumacher im Rennzirkus unterwegs, dort aber nur als Ersatzfahrer für Mercedes mit geringen Chancen auf einen Renneinsatz. Generell bemängelt Norbert Haug aber auch die fehlende Spannung in der Formel 1. So sagte er dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“:

„Heute zeigt einzig und alleine Red Bull Racing, wo in der Formel 1 der Hammer hängt, und der Sieger steht bereits fest, bevor die Lichter der Startampel erloschen sind. Kein Fehler von Red Bull, sondern vielmehr der all jener, die nicht hinterherkommen oder womöglich gar überholen können.“

Quelle: derwesten.de