Formel 1: Audi steigt ab 2026 bei Sauber ein – Was lange schon hinter vorgehaltener Hand getuschelt wurde, ist nun offiziell. VW-Tochter Audi steigt in die Formel 1 ein, und zwar ab 2026 beim Team Sauber. In Zukunft soll dann Audi für die Bereitstellung des Motors und Sauber für den Bau des Chassis verantwortlich sein.

Oliver Hoffmann, Vorstandsmitglied der Audi AG, sagte zu der Entscheidung: „Wir sind stolz, dass wir mit Sauber so einen erfahrenen und kompetenten Partner für unsere Ambitionen in der Formel 1 gewinnen konnten.“

Wenig Zeit für einen starken Audi-Motor

Audis Einstieg in die Formel 1 wird nun mit Spannung verfolgt. Audi ist ja bekanntlich bereits in anderen Motorsport-Serien involviert und dort sichtlich erfolgreich. Da will man natürlich letzten Endes auch in der Königsklasse des Motorsports gegen die Top-Konkurrenz Mercedes, Red Bull und Ferrari bestehen.

Bleibt die Frage, ob dies in der Kürze der Zeit auch möglich ist, denn bis 2026 einen Motor zu bauen, der konkurrenzfähig ist, gestaltet sich schon als Mammutprojekt. Formel-1-Boss Stefano Domenicali ist über den Zugang von Audi jedenfalls hocherfreut, sagte:

„Der Einstieg von Audi sind tolle Neuigkeiten! (sic) Die Kombination dieser zwei Marken ist sehr spannend. Das zeigt mal wieder, welche Strahlkraft die Formel 1 aktuell hat.“

