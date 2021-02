Feuriges Finale beim Daytona 500: NASCAR-Saison mit Crashs am Finish eingeleitet – Dass NASCAR-Rennen in den USA traditionell alles andere als arm an spektakulären Unfällen sind, ist hinlänglich bekannt. Dieser Ruf wurde auch bei der Eröffnung der neuen Saison Anfang 2021 einmal mehr zementiert – ein Teil des Teilnehmerfelds des 2021er Daytona 500 wurde immer wieder von Unfällen gebeutelt und selbst das Finale endete mit einem Feuerball, den der Gewinner für sich zu nutzen wusste und den die Beteiligten unbeschadet überlebten.

Die beiden Fahrer des Penske-Teams Joey Logano und Brad Keselowski führten in der letzten Runde des 200-Runden-Rennens, als Front-Row-Konkurrent Michael McDowell zu ihnen aufschloss, wie „sportingnews“ berichtet. Genau in diesem Moment kollidierten Logano und Keselowski. Die Sicherheitslampen gingen auf dem Track an, just als McDowell eine Autolänge vor Kontrahent Chase Elliott führte. McDowell zog durch das feurige Portal und sicherte sich in einem von etlichen Unfällen geprägten Einstand den spektakulären Sieg.

Zum ersten Mal holte er sich damit bei 358 Starts seiner Karriere den Sieg der Cup Series. In einem Rennen, in dem es zahlreiche Karambolagen gegeben hatte, hatte McDowell sich bis zum Ende bewiesen – etwas, das sich auf seine ganze Karriere übertragen lässt, wie der Fahrer hocherfreut kommentierte:

„Ich kann es nicht glauben. Ich muss Gott dafür danken. So viele Jahre des Durchbeißens und der Mühen, die Hoffnung auf eine solche Möglichkeit. Dafür muss ich (Teambesitzer) Bob Jenkins danken, dass er mir diese Chance gegeben hat. Ich bin so dankbar. Was für ein toller erster Sieg – ausgerechnet beim Daytona 500!“

Damit sicherte McDowell seinem Team Front Row Motorsports den Erfolg – zum dritten Mal überhaupt in dessen Geschichte holte ein Ford mit der Nummer 34 den Sieg für die Mannschaft.

Zuvor hatten David Ragan beim Talladega sowie Chris Buescher beim Pocono mit derselben Wagennummer für ihr Team abgeräumt. Nach seinem Sieg ist Michael McDowell nun automatisch in Runde 16 der Play-offs. Nach dem Crash zeigten sich die beiden Fast-Finalisten frustriert. Keselowski warf Helm und Handschuhe zu Boden, während er aus seinem Wrack stieg. Gegenüber „Fox Sports“ sagte er:

"I don't feel like I made a mistake, but I can't drive everybody else's car."- Brad Keselowski #DAYTONA500pic.twitter.com/YQfZsgPK3t — FOX: NASCAR (@NASCARONFOX) February 15, 2021

„Ich hatte einen großen Lauf auf der Zielgeraden, wollte überholen, um das Daytona 500 zu gewinnen, und es endete wirklich schlecht. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich einen Fehler gemacht habe, aber ich kann ja auch nicht das Auto von jedem anderen fahren.“ Unklar ist, ob der Penske-Fahrer damit seinen Teamkameraden und dessen mutmaßlichen Versuch, ihn zu blockieren oder McDowells offensive Manöver beim Zieleinlauf meinte. Auch Logano kommentierte bei „Fox Sports“:

„Das Chaos brach aus. Die Nummer 2 (Keselowski) versuchte, sich zurückfallen zu lassen und einen Lauf zu starten, (ich) versuchte, mich zurückfallen zu lassen, um zu verhindern, dass der Lauf sich zu weit ausdehnt. Ich schätze, dass er wieder zur 34 (McDowell) aufschloss und es endete damit, dass ein echt großer Pulk auf mich zukam und so sind wir wohl alle an einer Stelle kollidiert. Echt eine Schande.“

Quelle: sportingnews.com