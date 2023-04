F1-Experte bei Sky äußert harte Kritik: Rennleitung solle „sich schämen“ – Keine Frage, der Große Preis von Australien sorgte bei der Formel 1 zuletzt für Furore. Insbesondere auf die Rennleitung zielte die Kritik ab, nachdem man dort eine Runde vor dem Finale auf einen Restart befand und entsprechend entschied. Ein bekannter Formel-1-Experte fand deutliche Worte angesichts des Dramas, sah es kommen: Ralf Schumacher.

Schumacher, der frühere Formel-1-Profi und Experte bei Sky in Sachen F1, fand im Anschluss an das Rennen Kritik, wie man bei „Der Westen“ berichtet. Seinen Aussagen nach zu schließen, kommt wohl der Rennleitung die Verantwortung für unzählige Unfälle sowie die allgemeine Verwirrung zu. Nachdem es gewirkt hatte, als sei der Große Preis von Australien so gut wie vorbei, krachte Kevin Magnussen (Team: Haas) in die Mauer. Dabei ging ein Reifen verlustig. Der Bolide von Magnussen musste stehenbleiben.

Die Folge:

Die Streckenposten mussten bereits zum zweiten Mal Rot schwenken. Das Rennen wurde nicht hinter dem Safety-Car zu Ende gebracht. Stattdessen erfolgte der Restart. Eine Entscheidung, die Konsequenzen nach sich zog. So musste Fernando Alonso erleben, wie er von Ferrari-Pilot Carlos Sainz gedreht wurde. Die Folge war eine Fünf-Sekunden-Strafe für Sainz, die ihn leer ausgehen ließ. Ebenso kam es bei den Alpine-Piloten Pierre Gasly und Esteban Ocon zum gegenseitigen Abschuss.

Sowohl Gasly als auch Ocon bekamen keine Punkte zu sehen, sondern ihre Boliden vielmehr die Mauer zu schmecken. Nur wenig besser erging es Logan Sargeant (Williams) und Nyck de Vries (AlphaTauri) – in Kurve eins unternahmen beide einen Ausflug ins Kiesbett. Einer der das Chaos kommen sah: Ralf Schumacher. Der Experte von Sky stand auch Sport1 für ein Gespräch zur Verfügung.

Wörtlich führte Schumacher dort aus:

„Regeln sind das eine, Weitsicht das andere. Man hätte auch ein Safety-Car nehmen können, um Chaos zu verhindern. In Australien ist so spät im GP Startchaos einfach programmiert. Die erste Schikane ist extrem schnell, jeder will noch mal seine Position verbessern und geht übermotiviert in die gefährliche erste Kurve. Ich weiß, wovon ich rede.“ Doch nicht nur dort fand er deutliche Worte, auch bei Sky wurde Schumacher unmissverständlich:

„Die Rennleitung sollte sich selbst mal schämen. Man kann von den Fahrern nicht verlangen, sie sollen langsam machen, wenn man dann noch mal so eine Chance bietet. Tut mir leid, aber das ist ein schlechter Scherz.“ Ralf Schumacher sollte nicht der einzige Formel-1-Kenner bleiben, der sich zu der Sachlage äußerte. Einer, der ebenso wenig hinter dem Berg hielt: Weltmeister Max Verstappen. Er äußerte deutliche Kritik an der FIA.

Wörtlich sagte Verstappen zur Sache:

„Sie haben die Probleme selbst kreiert. Wir hätten nach dem Unfall von Kevin Magnussen keine Rote Flagge gebraucht. Ein Safety-Car oder ein virtuelles Safety-Car hätte gereicht.“ Mehr Nachsicht für die Gesamtsituation zeigte Nico Hülkenberg (Haas): „Das ist natürlich eine große Diskussion, die da jetzt losgehen wird, aber das überlasse ich mal lieber unseren Teammanagern. Zumindest gab es etwas Verwirrung – auch, warum es so lang gedauert hat, den finalen Restart zu machen, das war nicht ideal.“

Weiter führte Hülkenberg aus: „Aus Sicht der Fans und des Entertainments kann man es natürlich komplett nachvollziehen, aus Fahrer- und Teamsicht ist es manchmal auch frustrierend.“ Einer, der sich vor die Rennleitung stellte: Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff. Er kommentierte: „Die Rennleitung muss nach Regelbuch vorgehen und hat das getan. Schade für die Alpines, aber die Regel spielt immer für die einen und gegen die anderen.“

