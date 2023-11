Being Michael Schumacher

Being Michael Schumacher: Doku-Serie um Formel 1-Legende kostenlos streamen – Die Welt des Motorsports wird oft durch die Augen ihrer größten Helden erzählt. Einer dieser Helden, Michael Schumacher, steht im Mittelpunkt der Doku-Serie „Being Michael Schumacher“. Diese Dokumentation bietet einen tiefen Einblick in das Leben und die Karriere der Formel 1-Legende Michael Schumacher.

Im Dezember 2013 erlitt Michael Schumacher einen schweren Skiunfall, der sein Leben dramatisch veränderte. Seitdem war er nie mehr in der Öffentlichkeit zu sehen und befindet sich sehr wahrscheinlich immer noch auf dem steinigen Weg der Rehabilitation. Dies hat natürlich das Interesse an seiner Person und seinem Werdegang nur noch weiter verstärkt.

Von der Kartbahn zur Motorsportlegende

Die fünfteilige Doku-Serie „Being Michael Schumacher“, kreiert von Autor Andreas Troll, beleuchtet Schumachers Weg von den bescheidenen Anfängen auf der Kartbahn bis zu seinem Status als Motorsportlegende. Die Serie zeichnet sich durch Interviews mit verschiedenen Sportgrößen und Wegbegleitern aus, darunter Namen wie Dirk Nowitzki, Bastian Schweinsteiger und Franziska van Almsick.

Ebenso kommen ehemalige Konkurrenten wie David Coulthard zu Wort, die Schumachers Charakter auf der Rennstrecke beleuchten. Weitere prominente Gesprächspartner sind unter anderem Bruder Ralf Schumacher, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Ross Brawn, Norbert Haug und Jean Todt. Ein zentrales Thema in „Being Michael Schumacher“ ist der private Michael Schumacher, der selten öffentlich zu sehen war.

Einblick in den Menschen Schumacher

Seine Managerin Sabine Kehm spricht über Schumachers Familie als seinen Rückzugsort und wie er diesen Bereich seines Lebens stets geschützt hat. Die Doku nähert sich auch diesem Aspekt seines Lebens und gibt einen Einblick in den Menschen hinter dem Helm, ergänzt durch Archivaufnahmen, in denen Schumacher selbst zu Wort kommt. Zehn Jahre nach seinem tragischen Unfall hat Andreas Troll an zahlreichen internationalen Schauplätzen gedreht, um diese Serie zu realisieren.

„Being Michael Schumacher“ verspricht, ein umfassendes Portrait einer der größten Figuren des Motorsports, das sowohl seine Erfolge als auch die Herausforderungen und Kontroversen seiner Karriere beleuchtet. Schumi- aber auch Motorsport-Fans können sich daher auf eine tiefgründige Serie freuen, die ab dem 14. Dezember 2023 in der ARD Mediathek kostenlos gestreamt werden kann.

Quelle: tvspielfilm.de