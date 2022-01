Irre Mutprobe: Oma belästigt Bodybuilder – Menschen kommen auf dumme Ideen und sind in der Regel anfangs auch noch stolz darauf. Das war so, ist so und wird wohl immer so bleiben, solange es uns gibt. Eine dumme Idee zum Beispiel: Eine Fachmesse voller muskelbepackter Bodybuilder zu betreten und die Leute dort dumm von der Seite anzuquatschen oder gar zu beleidigen. Lebensgefährlich? Kommt drauf an: Wenn man ein gewisses Alter hat, kann man sich sogar das erlauben.

Das zeigt dieses Video des Kanals von „Ross Smith“. Der Mann hat sich Millionen Follower online damit aufgebaut, mit seiner Großmutter in Videos bizarre Pranks und Challenges vor laufender Kamera durchzuziehen. Ross und die alte Dame lösen schon mal in ihrem gehobenen Alter Mentos-Explosionen aus oder die Oma feuert mit einer Paintball-Knarre auf nackte Männer-Oberkörper.

Man kann sich halt eine Menge erlauben, wenn man ein gewisses Alter erreicht hat – aus Respekt verraucht bei den meisten Streichopfern rasch der Zorn. In diesem Clip besuchen Ross und die alte Dame ein Bodybuilder-Event. Stilecht steigt das Video direkt mit einer Aktion bei einer topfitten Athletin ein, bei der sich jeder Kerl vollkommen zu recht eins auf den Wirsing sowie juristischen Ärger eingehandelt hätte. Eine Großmutter hat diese Probleme nicht …