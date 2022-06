Kulinarischer Streich in der Pizza-Urheimat: Leute aus Neapel bekommen eine Hawaii geliefert – Es ist eine der ältesten Fragen der Menschheit, ja möglicherweise sogar nichtmenschlicher Zivilisationen. Sie bewegt intelligentes Leben seit Anbeginn der Zeiten, spaltet die Meinungen, hat Weltreiche zerbrechen lassen und Imperien gestürzt. Nein, nicht die philosophische Nummer mit der Henne und dem Ei. Sondern die Frage aller Fragen: Geht Pizza Hawaii klar? Ist sie ein Verbrechen? Geht man nach diesem Video, ist die Antwort klar.

Das Netz wimmelt geradezu vor Pranks genannten Videos, in denen Menschen mal mehr, mal weniger witzige Streiche gespielt werden. Oftmals riskieren die Akteure bei ihren waghalsigen Konfrontationen auf offener Straße Leib und Leben. Selten war das so offenkundig wie hier: Denn in Neapel ist man stolz auf seine Pizza. Die Geschichte dieser kulinarischen Revolution begann vielen Quellen zufolge in dieser Stadt und ist wohl unzweifelhaft.

Einst soll Pizza für Neapolitaner ein Arme-Leute-Essen gewesen sein.

Sie begann demnach als Focaccia, als Fladenbrot, belegt mit pikanten Zutaten. Allgemeinen Quellen zufolge war bereits um das Jahr 997 herum die Rede von einer „Pizza“ mit Bezug auf solche herzhaft belegten Teigfladen, möglicherweise eine Abwandlung des Wortes für Brot: Pita oder Pitta. Gemälde wie Aquarelle aus dem achtzehnten Jahrhundert zeigen teils Wanderverkäufer, die Speck-Pizza verkaufen oder auf Holzkohlepfannen zubereiten.

Bekannt ist auch die wohl nicht voll geklärte Erzählung, der zufolge ein Bäcker Königin Margherita mit einem besonderen Fladen ehren wollte, woraufhin sie Pate für die klassische Pizza gleichen Namens stand. Letztendlich ist das für den Genuss dieses Videos jedoch nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass aufgrund der langen Tradition in Neapel eine Art Pizza- „Reinheitsgebot“ herrscht, was wohl jeder Bierliebhaber aus Deutschland nachvollziehen kann.

Was passiert, wenn man Menschen mit so einem Verständnis von Pizza eine Hawaii/Ananas unter die Nase hält, wenn sie eine Pizza ordern … Erlebt es selbst.

