Schattiger Streich: Kranführer trollt Strandgänger – Wer einmal in der Fabrik, der Werkstatt oder auf der Baustelle von den Kollegen auf die Schippe genommen wurde, begreift rasch: Die Arbeit kann auch Spaß machen. Soll sie ja auch. Ob man als Lehrling „nur mal eben das Wlan-Kabel“ oder „Gewichtsstücke für die Wasserwaage“ holen soll – gerade auf dem Bau lassen manche (Meister) gerne mal den Spaßvogel (Sadisten?) raus. Kranfahrer haben dabei einen ganz eigenen Humor.

Dass dem so ist, zeigt uns das folgende Video, dessen Zungenbrecher von einem Titel im Original „Crane Handler Repositions Crane to Cast its Shadow on Beachgoer to Shade Him From Sun“ lautet. Wir nehmen uns die Freiheit, für den Leser zu übersetzen.

Sinngemäß:

„Kranführer positioniert den Kran so, dass er seinen Schatten auf einen Strandbesucher wirft, um ihn vor Sonneneinstrahlung zu beschirmen.“ Wobei wir da die Person im Führerstand mit unserer Übersetzung sehr positiv darstellen. Es müsste wohl eher heißen:

„Um dem Strandbewohner das Sonnenlicht und den letzten Nerv zu rauben“, oder dergleichen. Denn wenn man sich anschaut, wie der arme Mann auf dem Sand immer wieder versucht, die Position zu wechseln, kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass „schützen“ hier wirklich nicht das erklärte Ziel des Kranführers war. Eher Trolling.

Für den Zuschauer natürlich lustig.