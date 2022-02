Frischgebackener Pilot legt Kumpel rein: Verschweigt, dass er Flugschein hat – Es gibt Streiche – und dann gibt es Aktionen wie diese: Ein frischgebackener Pilot verfrachtet seinen Kumpel auf den Copilotensitz und macht ihm weis, sie säßen im Flugzeug eines Dritten und würden bloß Startvorbereitungen für den echten Piloten treffen, der gleich käme. Was nun mal gelogen ist. So sitzt der „Beiflieger“ neben seinem Freund, der ja vermeintlich lange für seine Fluglizenz lernen muss. Doch dann gibt der angebliche „Flugschüler“ Schub …

Sechs Monate arbeitete der Betreiber des YouTube-Kanals „ROT8 & AV8“, Walther, an seinem Pilotenschein – erzählte jedoch nur den wenigsten davon. Der Mann auf dem Sitz neben ihm heißt Zach, ist ein guter Freund, wusste aber nichts von den Flugstunden. Heißt wie eingeleitet: Er wartet auf den „richtigen Piloten“, während Buddy Walther vermeintlich nur den Check-up durchführt und die Startvorbereitungen trifft.

Eine ausgeklügelte Illusion

An der arbeitet „ROT8 & AV8“ für seinen Streich aktiv, gibt sich im Cockpit langsam und unerfahren. Ihm sei lediglich „erlaubt worden“ die Maschine „schon mal startklar zu machen“, erzählt er seinem Freund Zach. Besonders glaubwürdig macht den Streich, dass auch der Eigner des Flughafens mitgeholfen hat, Zach reinzulegen, wenn auch nicht im Video zu sehen.

So nähert sich die Komödie während der Startvorbereitungen langsam aber sicher ihrem Höhepunkt. Selbst für die Kamera hält der Kanalbetreiber eine Erklärung für Zach parat: Sie müsse mitlaufen, aus Versicherungsgründen, habe er dem Kumpel weisgemacht, schreibt Walther unter seinem Video.

Beim Flug? Pokerface!

Auch in der Luft verliert der frischgebackene Pilot nicht sein Pokerface, verkauft seinem ungläubigen Kumpel Zach, er hätte „ein paar YouTube-Videos gesehen“ und könne deshalb nun fliegen, „keine Sorge“. Allein die unterschiedlichen Gesichtsausdrücke der beiden Männer während der Aktion sprechen Bände. Das Resultat all der Mühen: ein Streich, den der gute Zach so rasch nicht vergessen wird. Wir auch nicht. Was für ein Spaß.