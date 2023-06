Zum ersten Mal seit 20 Jahren auf der Bühne: Keanu Reeves tritt mit seiner Band Dogstar auf – Man darf es wohl als anerkannt bezeichnen, dass Keanu Reeves ein Publikumsliebling ist, der ganz allgemein das Prädikat „feiner Kerl“ verdient hat. Nie Skandale, positive Berichte über einen Mann, der auf dem Boden geblieben ist und großzügig Riesensummen seiner Filmhonorare spendet. Tatsächlich ist er aber auch ein echter Rockfan. So sehr, dass er seit Jugendtagen eine Band hat: Dogstar.

Mit dieser Gruppe spielt Keanu Reeves Grunge im klassischen Stile der Neunzigerjahre – der 58-Jährige trat nach 20 Jahren Pause nun mit Dogstar auf. Beim kalifornischen Musikfestival BottleRock Napa Valley war er samt Band zu sehen. Auf der Verizon Stage gab Keanu Reeves am 27. Mai den Bassisten neben Sänger Bret Domrose und dem Mann hinter der Schießbude, Robert Mailhouse. Dass die Band sich gründete, war reiner Zufall:

So traf Keanu Reeves Schlagzeuger Mailhouse Anfang der 90er im Supermarkt.

Kurzerhand trat der „Speed“-Schauspieler seinerzeit der Grundgeband 1991 bei, weil er Schlagzeuger Mailhouse im Laden in einem Hockey-Trikot der Detroit Red Wings erspäht hatte und man so ins Gespräch kam. Über die Jahre wechselte die Besetzung der Gruppe zwar, doch Doghouse blieben bis 2002 zusammen, veröffentlichten zwei EPs, bevor man sich auflöste. Doch für das Festival taten sich Reeves und seine Mannen wieder zusammen, traten neben Lizzo, Duran Duran und Carly Rae Jepsen auf.

Tatsächlich soll es aber nicht bei dem Auftritt bleiben – der Megastar und seine Band haben bereits vermeldet, dass man eine neue Single aufgenommen habe und ein Musikvideo dazu produzieren will. Beides soll schon bald veröffentlicht werden. Langweilig wird es für Keanu Reeves also in Zukunft so schnell nicht. Es könnten noch viel mehr Nummern folgen, wie das Statement der Gruppe erahnen lässt.

Die Band teilt mit:

„Es gibt noch so viel zu tun, aber seid versichert, dass wir am Ball bleiben. Wir können es kaum erwarten, unsere neue Musik mit allen zu teilen. Es sind die schönsten und aussagekräftigsten Songs, die wir je gemacht haben. Nochmals vielen Dank, dass ihr so geduldig mit uns seid. Wir haben wirklich die besten und treuesten Fans.“

