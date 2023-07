Wolfgang Petry: Alte Nummer wegen Nazi-Zeile nun populär – Selbst in der an großen Namen alles andere als armen Welt des deutschen Schlagers, ragt der seine hervor: Wolfgang Petry war zu Schlager-Zeiten eine Ikone. Mit seiner Haartolle, den Karohemden und vor allem dem vor Freundschaftsbändern überquellenden Arm prägte er ein Bild. Er landete Riesenerfolge mit Nummern wie „Der Himmel brennt“, „Wahnsinn“, „Ruhrgebiet“ oder „Du bist ein Wunder“. Doch er hatte auch unbekanntere Stücke, die nicht jeder von der Kirmes oder aus dem Festzelt kennt. Eines davon erreicht nun neue Hörerschichten.

Konkreter: Wie „Der Westen“ berichtet, hat man auf Twitter eine Nummer von Wolfgang Petry für sich entdeckt, weil es darin um Neonazis geht. Nutzer sehen in dem Song und seiner Textzeile über die Provinz eine Parallele zur Landratswahl in Sonneberg. Denn der Name dieses Songs lautet „Scheisse ist braun“, er stammt vom Wolfgang-Petry-Album „Achterbahn“ von 2001 und bezieht klar Position gegen Neonazis. Bislang kannten dieses Lied außerhalb von Petrys Fangemeinde wohl nur wenige.

Nun aber geht es auf Twitter wegen seines Textes durch die Decke

Verantwortlich dafür dürfte neben der allgemeinen Positionierung des Songs wohl diese unmissverständliche erste Strophe sein: „Wenn die Sonne untergeht in der Provinz, ho he ho he ho. Wird der Nazi-Arsch zum Märchenprinz, ho he ho he ho. Knüppel aus dem Sack, die Messer aufgeklappt, ho he ho he ho. Wenn bei Nacht die braune Soße überschwappt, ho he ho he ho“, singt Petry und prangert an.

Für manche Twitter-Nutzer hat die Entdeckung einen regelrechten Freudentag ausgelöst. So schrieb jemand: „Ich kann nicht der Einzige sein, der das nicht wusste“ zu der Textzeile. Der Tweet wurde über 330.000 Mal angezeigt (Stand: Dienstag, 4. Juli, 6.15 Uhr), hundertfach retweeted. Die Kommentare fielen entsprechend positiv aus: „Wenn das echt ist, sage ich nie wieder etwas Negatives über Wolfgang Petry. Nicht mal mehr über seine Musik“, so ein Nutzer.

Jemand anders betonte:

„Ich liebe ihn jetzt noch mehr.“ Eine dritte Person befand: „Wolfgang Petry hat eine richtig gute politische Einstellung.“

Quelle: derwesten.de