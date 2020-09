Wingenfelder – SendeschlussTestbild – Musiktipp – „Fury in the Slaughterhouse“ zählten bis zu ihrer Auflösung 2008 rund zwei Jahrzehnte lang zur Speerspitze im deutschen Musikzirkus mit einer riesigen Fanbase. Seit mittlerweile zehn Jahren verfolgen sowohl Fury-Sänger Kai Wingenfelder als auch sein Bruder Thorsten Wingenfelder gemeinsam allerdings auch ihr deutschsprachiges Nebenprojekt „Wingenfelder“. Was damals neben den Furys lief, ist heute ihr musikalisches Standbein.

Die beiden Brüder haben nun ihr neues, mittlerweile fünftes Studioalbum „SendeschlussTestbild“ veröffentlich, auf dem sie beste Singer/Songwriter-Kost anbieten. Auch auf der neuen Platte zeigen sie, wie gut sie auf Deutsch klingen und welche Wucht ihre Texte dadurch bekommen. Ohne Frage, zu Fury-Zeiten war das auf Englisch immer klasse, aber ihnen steht die Deutschsprachigkeit einfach grandios.

Die Texte der zehn neuen Tracks führen auf eine sehr tiefgängige, persönliche und immer wieder kritische Ebene, die den Hörer mit prägnanten Refrains ohne Umwege ansprechen. Was richtig gut gefällt, ist ihre lyrische Vielseitigkeit. Mal geht das Duo direkt vor und wird politisch wie im Opener und Titelsong „SendeschlussTestbild“.

Dann sinken sie in eine gewisse Lässigkeit mit teils hymnischen Tracks, die Persönliches auspacken. Insbesondere der Mix aus schnelleren Sachen mit ratternden Gitarren, nachdenklichen Songs oder einfach nur beschwingten Tracks gibt der Platte eine tolle Dynamik. Da klingt kein Song wie der andere – zu allgemein wunderbar eingängigen Melodien.

Unsere Anspieltipps gehen hier klar in Richtung des besagten Openers, aber auch „Starwars“, „Bis mein Bauch glüht“, „Der Planet ist bewohnt“ oder das schnittige „Ein kurzes Hallo“ wissen zu gefallen. So geht moderner Singer/Songwriter-Rock, der immer mal wieder etwas „Fury in the Slaughterhouse“-Nostalgie aufblitzen lässt.

Unterm Strich haben Kai und Thorsten Wingenfelder hier ein fabelhaft eigenständiges, überaus eingängiges und spannendes Klangwerk erbaut, das zeigt, wie deutsche Musik mit Herz und Tiefgang weit entfernt vom 0815-Chartbrei geht. Danke dafür – und bitte viel mehr davon!

Wingenfelder „SendeschlussTestbild” (Sony Music/Starwatch Entertainment) // VÖ: 18. Sep. 20

Tracklist: 01. SendeschlussTestbild // 02. Starwars // 03. Aragona // 04. Rette mich wer kann // 05. Der Planet ist bewohnt // 06. Bis mein Bauch glüht // 07. Ein kurzes Hallo // 08. Ich werd dich reparieren // 09. Wer weiß das schon // 10. Die wahre Liebe ist eine Legende