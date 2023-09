Till Lindemann: Rammstein-Sänger meldet sich mit neuem Song zurück – Der Rammstein-Frontmann Till Lindemann blickt auf einige wahrhaft turbulente Monate zurück nach mehreren heftigen Vorwürfen gegen seine Person zurück. Mittlerweile wurde jedoch die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Berlin eingestellt. Zurück bleibt ein Skandal, der juristisch zugunsten des Sängers beendet wurde, aber bei dem ein Image-Schaden nicht von der Hand zu weisen ist.

Doch was passte danach besser, als wieder nach vorne zu blicken: Till Lindemann meldet sich mit einem neuen Song zurück. Sein provokanter Output hört auf den Namen „Zunge“, der auch mit einem passenden Musikvideo veröffentlicht wurde. Darin zu sehen: Schockierende und kontroverse Bilder, so wie man es vom 60-Jährigen gewohnt ist.

Blutiges Video mit echtem Tiger

Bereits vor der Veröffentlichung des Videos am vergangenen Freitag zeigte Lindemann als kleine Appetithappen kurze Clips auf Instagram zum neuen Song „Zunge“. Zu sehen war dort bereits, dass das Video für einige ein echter Schocker sein würde. Zeigten die Clips Till Lindemann doch nicht nur blutüberströmt in einem Käfig, sondern auch mit zugenähtem Mund. Im Video ist dann zu sehen, wie er sich von einem „echten“ Tiger ablecken lässt.

Eine Szene, die für reichliche Diskussionen sorgte. Nachfolgend zeigen wir euch die Lyrics des Songs sowie das Musikvideo zu „Zunge“ selbst.

Zunge“ Lyrics

Da ist ein Loch, in dem Gesicht

Das ist der Mund, mit dem man spricht

Aus den Gedanken fällt ein Wort

Die Zunge sorgt für Wort-Transport

Ich suche Fragen auf jede Antwort

Muss alles sagen, jetzt und immerfort

Ich kann sie sprechen oder singen

Die Worte zwingen

Meine Zunge hat keinen Knochen

Und so sage ich, was ich will

Ach mein Herz, das ist gebrochen

Doch es schlägt noch, steht nie still

Meine Zunge

Da ist ein Loch, in dem Gesicht

Denn ohne Sprache geht es nicht

Doch kommt es vor, dass man sich irrt

Wenn Herz und Geist so sehr verwirrt

Ich muss es sagen, kann mich nicht zügeln

Es ist der Wind unter meinen Flügeln

Ist der Sturm unter meinen Schwingen

Die Worte zwingen

Meine Zunge hat keinen Knochen

Und so sage ich, was ich will

Ach mein Herz, das ist gebrochen

Doch es schlägt noch, steht nie still

Meine Zunge

Das feine Wort war stets mein Feind

So viele Worte nicht so gemeint

So viel Sprache, so gemein

So viele haben so viel geweint

Meine Zunge hat keinen Knochen

Und so sage ich, was ich will

Ach mein Herz, das ist gebrochen

Doch es schlägt noch, steht nie still

Meine Zunge ist gefangen

Und sie kann sich nicht befreien

Meine Zähne weisse Zangen

Kann nicht singen

Nicht mal schreien

