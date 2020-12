Through the Night

Through the Night: David Hasselhoff rockt melodischen Metal-Song! – David Hasselhoff musste sich nach dem Ende seiner TV-Karriere aus einer ganzen Menge Probleme herauskämpfen. Seine Fans haben ihm jedoch immer die Stange gehalten, hatte er sie im Laufe der Jahrzehnte doch nicht nur mit absoluten Kultserien an die Mattscheibe gefesselt, sondern auch etliche musikalische Hits gelandet. Mochte man von seinen US-Schlagern halten, was man will – die Liebe zur Musik kann man „The Hoff“ jedenfalls nicht absprechen. Ihr entstammt auch der nun folgende Song: Hasselhoff meets Metal!

Eigentlich lag der Gedanke nahe, dass sich „The Hoff“, der seine markante Stimme in Liedern wie dem Hit „Looking for Freedom“ unter Beweis stellte, irgendwann auch mal dem Hardrock oder dem klassischen Heavy Metal widmen könnte. Denn Lederjacke, Pathos und eine gehörige Dosis Rock 'n Roll brachte David Hasselhoff ja schon in „Knight Rider“ mit – unterhielt sich sein Charakter Michael Knight in einer Folge mit Wunderauto K.I.T.T doch sogar über Bands wie Iron Maiden.

Auch kennt „The Hoff“ die harten Seiten des Lebens, musste sich mit dem Teufel Alkohol auseinandersetzen und sich zurück ins Licht kämpfen, nachdem ein Video von einem besonders schweren Alkoholexzess seinerzeit um die Welt ging. Verwundert es da, dass der Mann eine Liebe zu ehrlicher, handgemachter Musik hegt und bei seinen Live-Auftritten auch gerne ohne Playback seine Hymnen schmettert oder sogar David Bowies Übernummer „Heroes“ coverte?

Wohl kaum. Dies dürfte auch der Grund gewesen sein, warum er sich mit dem Modern-Metal-Duo Cue Stack für einen gemeinsamen Song zusammengetan hat. Die – unserer Meinung nach – gelungene Nummer hört auf den Namen „Through the Night“.

Sie stellt die erste Metal-Performance von David Hasselhoff überhaupt dar – den Track nahm „The Hoff“ mit den Jungs bereits 2019 auf, das Video ging am 10. Dezember 2020 online. Wir können nur hoffen, dass Hasselhoff nach dieser Erfahrung noch mehr Songs in dem Stil auf den Markt bringt, die nötigen Qualitäten dazu bringt er mit. Also: Die Boxen aufdrehen, die Pommesgabel recken und die Luftgitarre bereitmachen – es geht mit „The Hoff“ durch die Nacht. \w/ \w/