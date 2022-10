These erklärt Pop-Star zum Roboter: Katy Perry hat „lahmes“ Augenlid bei Auftritt – Popdiva Katy Perry trat unlängst in Las Vegas auf, wo es zu einem bizarr anmutenden Vorfall kam. Ihr rechtes Augenlid bereitete ihr während einer Nummer Probleme, ließ sich nicht öffnen, was ihr ein mitunter verstörendes Aussehen verlieh. Seitdem ranken sich um den Vorfall im Netz Theorien, was vorgefallen sein könnte.

Die 38-Jährige stand auf der Bühne, ihren Fans zugewandt, als sich ihr eines Auge erkennbar weigerte, offenzubleiben. Mehrfach ist im Video zu sehen, wie die Sängerin an ihre Schläfe greift und so versucht, dass lästige Problem zu beheben. Im Netz finden sich verschiedene Aussagen, die versuchten, die Situation einzuordnen oder sich diese mithilfe von teils sehr wunderlichen Theorien über Roboter zu erklären.

So finden sich vermehrt Kommentare im Netz, die Perry zum Cyborg oder Androiden erklären:

So schreibt ein Nutzer auf YouTube etwa: „Die Roboter-Theorie ergibt zunehmend Sinn“, während ein anderer diese erläuterte: Demnach sei Katy Perry 2006 von finsteren Mächten verschleppt und durch einen menschenähnlichen Androiden mit ihrem Aussehen ersetzt worden. Andere Nutzer behaupteten, Perry hätte etwas, was sie den „Pfizer-Blick“ nannten, schreiben die Situation ihres Auges maßlosen „Impfschäden durch das Covid-Vakzine“ des Unternehmens zu, wie etwa „LADbible“ wiedergibt. So zitiert man einen anderen Nutzer:

„War Katy Perry nicht die, die 'Eye of the Pfizer' gesungen hat?“ „LADbibles“ Einordnung zufolge treten Impfschäden am Auge einer von dem Portal zitierten Studie zufolge nur äußerst selten auf, wenn überhaupt. Andere Fans nahmen an, dass der Vorfall um das Auge der Sängerin eher etwas mit ihren künstlichen Wimpern zu tun haben könnte. So hielten mehrere Nutzerinnen fest, dass auch ihnen des Öfteren aufgrund von noch feuchtem Wimpernkleber das Lid zugeblieben sei.

Dies sei insbesondere bei Bühnen-Make-up der Fall

Eine Nutzerin führte aus: „Das Bühnen-Make-up ist sehr schwer und kommt überall hin, wenn man es berührt. Sie zieht behutsam an ihrer Schläfe, um den Juckreiz zu lindern oder das zu entfernen, was ihr Auge stört, ohne Schaden anzurichten.“ Katy Perry selbst hatte in vergangenen Jahren bereits erwähnt, sie habe ein „Schlupfauge“. So hatte sie einem jungen Fan, der sich aufgrund seines eigenen Silberblicks schämte, noch im letzten Jahr versichert:

„Ich habe auch ein Schlupfauge und habe mir darüber Sorgen gemacht. Dann haben sich einige meiner Fans zu einer Fandom meines Schlupfauges erklärt, sie nennt sich 'Katys Schlupfauge'. Betroffen ist mein rechtes Auge. Also feiere dich einfach dafür, mach dir deswegen keine Sorgen.“ Zuvor hatte sie 2011 erläutert: „Ich habe mir ein Rezept für mein Schlupfauge verschreiben lassen, damit es größer wird, wenn ich Fotos mache, denn ich habe einen leichten Schlupf.“

Quelle: ladbible.com