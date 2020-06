The Prodigy

In den 90ern starteten die Briten um The Prodigy ihren Erfolgszug, der sie zu einer wahren Kultband aufsteigen ließ, die bis heute Geltung genießt. Mit ihrem irren elektronischen Mix aus Big Beat, Trip-Hop, Alternative Rock, Punk Rock und Acid House kreierten sie ihren ganz eigenen Stil und landeten Welthits wie „Firestarter“ oder „No Good“, die ihnen Millionen von Fans bescherten.

Auch nach dem tragischen Tod von Frontman Keith Flint in 2019 brach die Beliebtheit der Band nie ab. Nun hat das in der Ukraine beheimatete Prime Orchestra sich einiger Prodigy-Hits angenommen und zu Ehren der Briten in seinem ganz eigenen Stil wiedergegeben.

Das in einer beeindruckenden, richtig coolen Verschmelzung von Moderne und Klassik. Das Prime Orchestra ist dafür aber auch prädestiniert, ist es doch schließlich ein Crossover-Orchester, das in einer genialen Show ein traditionelles Symphonieorchester mit Sängerinnen und Sängern nebst Chor sowie einem DJ vereint.

Das Ergebnis eines solchen „The Prodigy Tribute Medleys“ könnt ihr jetzt im Video sehen. Wir ziehen den Hut vor diesem musikalischen Spektakel, das die alten Hits von The Prodigy in einem neuen Licht erstrahlen lässt und so richtig rockt.

Nachfolgend die Setlist:

1. Breathe

2. Smack my bitch up

3. Omen

4. No Good

5. Voodoo People