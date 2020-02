Everyone Loves You Once You Leave Them

Autor: Erik Rössler

The Amity Affliction – Musiktipp – Sie gehören mit zu den heißesten Musik-Exportschlagern Australiens und nun stehen sie mit ihrem neuen, mittlerweile siebten Studioalbum „Everyone Loves You Once You Leave Them“ auf der Matte. Auch auf ihrem neuen Dreher geben sie uns feinste Kost, gemischt aus Post-Hardcore, Metalcore und Heavy Rock. Die Essenz des Ganzen ergibt einen unvergleichlichen, erfrischend melodischen Metalcore, der das Quartett weltweit beliebt gemacht und ihm eine enorme internationale Fanbase eingebracht hat.

Nach dem Lauschen der elf neuen Tracks ist eines schon mal klar, The Amity Affliction gehen wieder um einiges härter zur Sache als auf dem Vorgänger. Das erinnert an frühere Platten der Band. Wobei die Australier hier eine wunderbare Mischung gefunden haben, auch moderne, experimentelle Sounds einfließen zu lassen. Für Fans gibt es daher eine tolle Fusion aus altem und neuem Material, das der Vierer zu einem klangvoll kraftvollen Album geformt hat.

Das so souverän und tönend wie eh und je, sind ihre Trademarks in jedem Song weiterhin omnipräsent. Insbesondere wenn es darum geht, inmitten ihrer brachialen Gangart samt brechender Breakdowns und catchy Hooklines sanftere Parts einzubauen und alles zusammen am Ende wie aus einem Guss dastehen zu lassen. Wo The Amity Affliction draufsteht, ist eben auch The Amity Affliction drin – heißt: Metalcore mit Haudrauf-Wucht und all diesen drängenden Melodien.

Richtig zackig präsentieren sich auf der Platte die verspielten und drückenden Riffs, die mit dem wuchtigen Drumming einen dynamischen Sound erzeugen. Das alles auch wieder mit inhaltlicher Tiefe, beschäftigen sie sich auf „Everyone Loves You Once You Leave Them“ doch mit einem ernsten und aktuellen Thema, nämlich psychischen Erkrankungen. Zum Besten gegeben von Joel Birch, der das Mikro mit seinen Screams attackiert – im Zusammenspiel mit den cleanen Parts von Bassist Ahren Stringer.

Das harmoniert grandios und sorgt für den einzigartigen Vibe dieser Ausnahmeband aus Down Under. Einzelne Songs hervorzuheben ist hier gar nicht so einfach, weil jeder Track für sich seinen ganz eigenen Charme versprüht und vor allem Berechtigung auf der Platte genießt. Jedoch „All My Friends Are Dead“, „Soak Me In Bleach“, „All I Do Is Sink“, „Forever“ oder „Born To Lose“ kristallisieren sich da als Highlights heraus.

Aber welches Lied auch immer wir vom neuen Studiodreher nehmen, The Amity Affliction haben auf höchstem Niveau nachgelegt. Dabei ein Album erschaffen, das mit Kreativität, alten Trademarks und Melodie sowie Härte eine Klangwelt erschafft, die unvergleichlich Post-Hardcore und Melodic Hardcore zusammenbringt und jeden Fans begeistert im Kreise springen lässt! Well done, Aussies!

The Amity Affliction „ Everyone Loves You Once You You Leave Them” (Pure Noise Records) // VÖ: 21. Feb. 20

Tracklist: 01. Coffin // 02. All My Friends Are Dead // 03. Soak Me In Bleach // 04. All I Do Is Sink // 05. Baltimore Rain // 06. Aloneliness // 07. Forever // 08. Just Like Me // 09. Born To Lose // 10. Fever Dream // 11. Catatonia