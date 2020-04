Cooles Heimkonzert in Corona-Krise

Sido & Kool Savas geben Heimkonzert in Corona-Krise – Jeden Tag Corona hier, Corona da. Ja, die Corona-Krise mit all den Einschränkungen und Verboten kann schon miese Laune verbreiten. Gut, dass es Musik gibt, die auch in düsteren Zeiten erheitert. Das haben sich auch die beiden deutschen Rap-Ikonen Sido und Kool Savas wohl auch gedacht, die mit einem grandiosen „Heim-Konzert“ die schlechte Laune vertreiben wollten.

Seit dem Ausbruch des Corona-Virus streamt Sido immer freitags „Zuhause mit Sido“ von 08:00 bis 20:00 Uhr Live auf YouTube. Jetzt hat er für seine Fans eine richtige Granate zur Unterhaltung gezündet und kurzerhand die Savas- und Sido-Show „Royal Bunker“ gestreamt.

Ein Heim-Konzert der besonderen Art – beide Interpreten dabei getrennt von einer Plastikscheibe. Was die zwei aber nicht davon abhielt, grandios abzuliefern. Das ist Fanservice erster Klasse, bei dem Savas und Sido zeigen konnten, wer die Kings des Deutsch-Rap sind.

Die Live-Show dauerte 27 Minuten und ist auf YouTube zu genießen. Acht Songs präsentieren Sido und Kool Savas dabei – ein Mix aus eigenen Hits sowie Material vom gemeinsamen Hit-Album „Royal Bunker“. Eine richtig geile Aktion der beiden – und ein großer Spaß für jeden Deutsch-Rap-Fan.

Auch, weil die beiden mit einer grandiosen Energie, Dynamik und ihrem einzigartigen Flow begeistern. Einfach eine geile Show und absolute Live-Power mit sympathischen Textpatzern, die alle zum Schmunzeln bringen! Also, Boxen aufgedreht, Video gestartet und die Corona-Krise zumindest für eine kurze Zeit aus der Wohnung geschossen!

Tracklist:

01. Masafaka (Das Goldene Album)

02. Normale Leute (Royal Bunker)

03. Neue Welt (Royal Bunker)

04. Haie (Royal Bunker)

05. Deine Mutter (KKS)

06. Tausend Tattoos (Kronjuwelen)

07. Royal Bunker (Royal Bunker)

08. Jedes Wort ist Gold wert (Royal Bunker)