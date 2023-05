Schock für Rammstein-Fans: Sänger Lindemann stürzt von der Bühne – Till Lindemann erscheint als Sänger der Kult-Band Rammstein zuweilen fast schon außerweltlich. Letztendlich ist aber auch er nur ein Mensch, der essen und schlafen muss, und dem durchaus auch mal Pannen und Fehler unterlaufen. So erst kürzlich im Zuge des Auftaktes der neuen Europa-Tour in Vilnius in Litauen.

Das Konzert war bereits vorüber und die Band verabschiedete sich bei den Fans, als sich Lindemann umdrehte, einen Schritt nach hinten tat und plötzlich von der Bühne stürzte. Seine Bandkollegen konnten ihm nur erschrocken hinterherschauen und wussten offenbar selbst nicht, wie ihnen geschah.

Ein auf Facebook geteiltes Video dokumentiert den Sturz.

Als die Band schließlich für ihren Abgang in einen Bühnenfahrstuhl steigt, ist Lindemann glücklicherweise aber wieder bei seinen Kollegen und winkt der Menge zu, als habe er keine großartigen Schmerzen.

Wie es dazu kam, dass der Rammstein-Sänger überhaupt von der Bühne fallen konnte, ist nicht sicher. Vonseiten der Band gab es bislang weder einen Kommentar zu den Umständen, noch ob die Tour dadurch gefährdet ist.

Diese soll sich über elf Wochen erstrecken und Fans u. a. in Helsinki, Paris, Wien, Lissabon, Budapest und natürlich Berlin mit einer im Vergleich zur letzten Tour leicht abgewandelten Track-List jeweils 23 Songs um die Ohren hauen.

Später möchte Rammsteins Frontmann außerdem noch eine Solo-Tour mit 24 Konzerten in 13 Ländern starten. Der Auftakt soll dabei an seinem Geburtsort Leipzig am 8. November stattfinden.

