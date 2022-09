Schlagzeug-Tribut zu Ehren des Vaters: Sohn von Taylor Hawkins gibt bei Foo Fighters alles – Ein bittersüßes Konzert gaben die Foo Fighters am 3. September 2022. Bittersüß, weil der von Gastauftritten nur so gespickte Abend wohl zu den monumentalsten Liveauftritten der daran nicht armen Ausnahmeband zählen dürfte. Der Anlass jedoch war ein trauriger: Das Konzert fand als Tribut zu Ehren des verstorbenen Foo-Fighters-Schlagzeugers Taylor Hawkins statt. So wurde der Auftritt hochemotional – nicht zuletzt, weil der Sohn des Drummers, Shane, die Felle bearbeitete.

Doch schon bevor Shane Hawkins sich hinter die Schießbude klemmte und alles gab, war es ein ebenso mitreißendes wie stargespicktes Tributkonzert im Londoner Wembley Stadion: Größen wie Sir Paul McCartney, Queen, AC/DC oder Liam Gallagher traten auf, wie „LADbible“ berichtet. Doch auch einige der Bands, welche Hawkins zu seinen Favoriten zählte, waren zugegen: Metallica etwa, oder Supergrass und Rush. Auch ließ es sich Stewart Copeland von The Police nicht nehmen, zu erscheinen.

Beim Foo-Fighters-Song „My Hero“ enterte dann der 16-jährige Shane Hawkins das Schlagzeug

Neben ihm drummten an dem Abend auch der Schlagzeuger von Blink-182, Travis Barker, sowie das junge Talent Nandi Bushell: Die zeigte bei „Learn To Fly“ an den Fellen, was sie kann. Etliche Ausnahmekünstler zollten dem Schlagzeuger der Foo Fighters ihren Tribut, wer nicht persönlich zugegen sein konnte, meldete sich in Videoform, etwa Elton John oder der Schlagzeuger der Red Hot Chili Peppers, Chad Smith. Ein gefühlsgeladener Abend, bei dem Frontmann Dave Grohl mehrfach mit den Tränen rang.

Grohl versagte schließlich die Stimme und es gab kein Halten mehr, als er sich an das Publikum wandte: „In den letzten Tagen haben wir uns nach jeder Probe die gleiche Frage gestellt: „'Was würde Taylor wohl davon halten, all diese tollen Leute zusammen Musik machen zu sehen?'“ Taylor Hawkins war im März 2022 tot in einem Hotelzimmer in Kolumbien aufgefunden worden. An dem Abend zu seinen Ehren nannte ihn Grohl einen „lieben Freund, Bandkameraden und Bruder“.

Grohl wörtlich:

„Niemand sonst konnte einen so zum Lächeln, Lachen oder Tanzen bringen, wie er es vermochte.“ Er fügte hinzu: „Und diejenigen von euch, die ihn aus der Ferne bewundert haben, haben sicher das Gleiche gefühlt. Also singt und tanzt und lacht und weint und schreit und macht Lärm, damit er uns jetzt hören kann.“ Später sang Dave Grohl für seinen toten Freund noch eine Ehrennummer des Hits „Times Like These“ als Respektbekundung.

Bei dem Titel flossen dem Frontmann der Foo Fighters die Tränen, vor einer Textzeile musste er sich sammeln, bevor er „It's times like these you learn to love again“ anstimmte: „In Zeiten wie diesen lernt man wieder zu lieben.“

