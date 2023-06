Schlager auf der Metal-Bühne: Olaf der Flipper beim Rock am Ring – „Wir sagen Dankeschön, 40 Jahre Flippers!“, schallt es aus den Boxentürmen eines Festivals. Auf der Bühne: Olaf der Flipper – von der bekannten Schlagerkapelle. Man könnte meinen, man werde gerade Zeuge eines einschlägigen Festivals dieser Musikszene. Wären da nicht einige Indizien, darunter der Name einer berühmten Biermarke oben an einer Bühne namens Utopia Stage. Ein Bier-Markenname, dessen großes W in Form der Metalgeste, auch Pommesgabel oder Teufelshörner genannt, erschallt. Hat sich der Tourbus des Musikers verfahren?

Mitnichten. Wir sehen tatsächlich in einem roten Glitzerjackett Olaf Malolepski, auch genannt Olaf, der Flipper, beim Festival Rock am Ring. Olaf von den Flippers weilte laut einem Bericht des „Spiegel“ als Überraschungsgast am vergangenen Freitag auf der Bühne. Der 77-Jährige lieferte auf der Hauptstage eine 15-minütige Mini-Show. Statt Rock, Punk, Hardcore oder Metal gab es für die Festivalbesucher eben Hits wie „Lotusblume“ oder besagtes „wir sagen Dankeschön“.

Keine kuriose Einmaligkeit:

Denn der Flippers-Olaf stand erst im letzten Jahr auf einem Festivalgelände – beim Parookaville in NRW enterte er die Bühne. Der Grund: Das 2009 entstandene Lied „Wir sagen Dankeschön“ mauserte sich damals dank eines Remixes zum Internet-Hype. Verantwortlich dafür zeichnete das niedersächsische DJ-Duo HBz. Der Erfolg katapultierte den Song in die Hitlisten, ebenso wie das Inspiration liefernde Original. So brachte es Olaf Malolepski eben bis zum Parookaville, um die Nummer zu performen.

Seinerzeit stand er dem „Kölner Express“ für Fragen zur Verfügung. Er betonte, dass er sich nicht wirklich erklären könne, warum der Song für solchen Wirbel sorgte: „So etwas habe ich noch nie erlebt. Als ›Die Flippers‹ auf dem Höhepunkt waren, gab es keine sozialen Medien.“ Nach dem Festival-Auftritt in NRW sei sogar eine Fan-Petition gestartet worden, um ihn auch zum Rock am Ring zu holen.

Vor rund zehn Jahren wurden die sehr erfolgreichen Flippers aufgelöst:

Die Schlager-Erfolgskombo veröffentlichte 46 Alben, verkaufte Millionen und konnte auch zu ihren späten Zeiten noch große Hallen mit Publikum füllen. Malolepski ist seit dem Aus der Schlagergruppe eben als „Olaf, der Flipper“ unterwegs – und die Rockfans scheinen es dem Video nach zu feiern. \w/

Quelle: spiegel.de