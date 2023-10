Saltatio Mortis: Mittelalter-Rocker präsentieren neuen Song mit Mia Julia – Saltatio Mortis, bekannt für ihre einzigartige Mischung aus Rock und Mittelalter, sorgen für eine weitere Überraschung. Denn die Band hat sich mit der Partysängerin Mia Julia zusammengetan, um einen Song mit dem Titel „Heute Nacht“ herauszubringen. Auf den ersten Blick mag diese Kollaboration ungewöhnlich erscheinen, doch das Endergebnis beweist, dass Musik keine Grenzen kennt.

Zudem hatte die Band bereits zuvor eindrucksvoll bewiesen, dass Gerne-übergreifende Kooperationen, wie eben mit FiNCH beim Song „Keine Regeln“ bestens funktionieren kann. Dieses Mal haben sie also ihre musikalischen Kräfte mit Mia Julia gebündelt. Beide Seiten bringen ihre eigene Essenz in die Single „Heute Nacht“ ein, der übrigens besten Ohrwurm-Charakter besitzt.

Er behandelt das Scheitern und die daraus resultierende Hoffnung, wobei er gleichzeitig für eine lebendige Stimmung sorgt, die sich gut für fröhliche Partys eignet. Zum Song „Heute Nacht“ gibt es nun auch ein beeindruckendes Musikvideo. Es scheint, als hätten sich hier zwei Musikwelten gefunden, die bereit sind, neue und mutige Wege zu gehen.

Wer die Erfolgsrocker Saltatio Mortis, die bereits zwölf Alben veröffentlicht haben, darunter vier, die den ersten Platz in den Charts erreichten, in diesem Jahr live sehen will, kann dies tun. Denn im November und Dezember 2023 werden Saltatio Mortis wieder auf Tour gehen. Die „Taugenichts-Tour“ verspricht, die Fans mit ihrer energiegeladenen Show zu begeistern. Dabei werden sie von der Band Alestorm unterstützt, um ein spektakuläres Musikerlebnis zu schaffen.

Taugenichts-Tour 2023

09.11.2023 – (DE) Berlin, Columbiahalle

10.11.2023 – (DE) Leipzig, Haus Auensee

11.11.2023 – (DE) Wiesbaden, Schlachthof (ausverkauft)

12.11.2023 – (DE) Wiesbaden, Schlachthof (Zusatzshow)

17.11.2023 – (DE) Geiselwind, Eventzentrum

18.11.2023 – (DE) München, Zenith

19.11.2023 – (AT) Wien, Planet-tt Halle im Gasometer (Zusatzshow)

22.11.2023 – (DE) Hamburg, Sporthalle

24.11.2023 – (DE) Ludwigsburg, MHP Arena

25.11.2023 – (DE) Bochum, RuhrCongress

01.12.2023 – (DE) Hannover, Swiss Life Hall

02.12.2023 – (CH) Zürich, X-tra (Zusatzshow)

Tickets gibt es HIER