Ruhrpott Rodeo 2022 – Rückblick: Punkrock, Bier und Pogo – Am vergangenen Wochenende feierte das idyllische, aber überaus beliebte Punkrock-Festival sein großes Comeback nach zweijähriger Corona-Zwangspause. Mehr als 8.000 Fans von Punk, Rock und Alternative feierten vom 01. bis 03. Juli 2022 auf dem Gelände am Flugplatz Schwarze Heide in Hünxe.

Insgesamt heizten 45 Bands die Menge bei bestem Sommerwetter ein. Während des dreitägigen Musik-Rodeos im Herzen des Ruhrgebiets konnten die Veranstalter mit das beste Line Up auffahren, das es bis dato auf dem Acker zu sehen gab. So rockten am ersten Juli-Wochenende Bands wie Social Distortion, Dropkick Murphys, Anti-Flag, Agnostic Front, WIZO, Kreator oder Dritte Wahl die Bühne.

Nicht zu vergessen der große Überraschungs-Act, der von keinem Geringeren als den Broilers gestellt wurde. Dabei sah es am Donnerstag vor dem Festival noch recht düster aus, als ein Gewittersturm auf dem Gelände des Festivals für massive Schäden gesorgt hatte. Doch die gesamte Crew räumte mit vereinten Kräften auf, um pünktlich am Freitag die Tore zu öffnen.

Generell punktete das gesamte Team mit einer tollen Organisation, vor allem während der drei Festivaltage. Auch musikalisch wusste das Ruhrpott Rodeo 2022 durchweg zu überzeugen – allen voran WIZO und die Broilers. Während am Samstagabend die Punk-Urgesteine aus Sindelfingen die gesamte Festivalmeute vor der Bühne zum Mitsingen animierten, stellten die Broilers am letzten Festivaltag das große Highlight mit einer wahnsinnig intensiven Show.

Bereits am Freitag schlossen Social Distortion sowie Knochenfabrik auf den beiden Bühnen den Starttag des Festivals gelungen ab. Gleiches gilt für Die Lokalmatadore am Samstag und natürlich die Dropkick Murphys am Sonntag, die alle Punkerbeine ordentlich zappeln ließen. Insgesamt war die musikalische Mischung abermals eine überaus spannende, wenn Altstars auf aktuelle Szenebrenner und Newcomer trafen.

Es waren aber eben nicht nur die großen Hauptacts, die für so viel Stimmung und Spaß sorgten, auch Formationen wie „Monsters of Liedermaching“ wussten das anwesende Volk zu begeistern. Das Ruhrpott Rodeo 2022 kann jedenfalls auf ein durchweg geglücktes Comeback und ein erfolgreiches Wochenende zurückblicken – mit vielen tollen Acts, einer feurigen Stimmung und einer wunderbaren, durchweg friedlichen Punk-Atmosphäre.

Da freut man sich jetzt schon auf die nächste Runde in Hünxe. Leider gehört auch das Ruhrpott Rodeo zu jenen Festivals, die in eine finanzielle Schieflage geraten sind. Wer also die Veranstalter freiwillig unterstützen möchte, kann dies mit einer Spende HIER tun. Das nächste Ruhrpott Rodeo soll im kommenden Jahr vom 7. bis 9. Juli 2023 stattfinden.