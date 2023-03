Rocklegende der Foo Fighters karitativ tätig: Dave Grohl grillt 16 Stunden und speist 450 Obdachlose – Dave Grohl, Frontmann der Rocklegende Foo Fighters, ist für sein karitatives Engagement bekannt. Kürzlich kochte der Rockstar für 450 Obdachlose. In den Straßen von Los Angeles, Kalifornien, grillte, schnippelte und buk er für 450 Armutsbetroffene und stand dafür ganze 16 Stunden am Grill.

In Zusammenarbeit mit der Wohltätigkeitsorganisation „The Hope Mission“ wollte der Multimillionär auf diese Weise etwas von dem Guten zurückgeben, das ihm widerfahren war. Finanzvorstand von Hope of the Valley ist Rowan Vansleve. Der teilte Grohls tatkräftigen Einsatz in einem Video auf Instagram. Seine gemeinnützige Organisation kümmert sich um Menschen, denen es an Essen, Obdach und Kleidung für sich und ihre Familien mangelt.

Vansleve ließ es sich nicht nehmen, selbst auf Grohls Engagement aufmerksam zu machen.

So verkündete der Finanzchef der Organisation via Instagram, dass sich der Leadsänger und ehemalige Nirvana-Schlagzeuger Dave Grohl am 22. Februar 2023 persönlich für das Projekt eingesetzt habe. Unter das Video schrieb Vansleve: „Und mitten in unserem 350-Meilen-Lauf gegen Obdachlosigkeit haben wir das coolste Video aller Zeiten von Dave Grohl von den Foo Fighters eingefangen“. Das Vorstandsmitglied der Organisation fügte hinzu:

„Er wünschte uns nicht nur Glück, sondern kochte mitten in einem der schlimmsten Stürme für Hunderte von Menschen, die in unseren Unterkünften leben.“ Vansleve schloss seinen Post laut einem Bericht von „Unilad“ damit, dass er „nichts als Liebe und Respekt“ für Grohl empfinde, nachdem dieser selbstlos ganze 16 Stunden am Grill und in der Küche gestanden habe. Im Video läuft bezeichnenderweise der Foo Fighters-Song „My Hero“.

Darin kommt auch Dave Grohl zu Wort, der die Zuschauer begrüßt:

„Was geht, Leute? Wir haben heute 15 Meilen geschafft – Glückwunsch! Morgen ist ein weiterer schöner Tag, also bleibt dran! Wir werden die ganze Nacht hier sein und kochen und [...] wir geben alles, Alter. Bleibt dran!“ Aus einem Bericht des Portals „TMZ“ geht übrigens hervor, dass Dave Grohl selbst der Gründer der Wohltätigkeitsinitiative ist. Fotos der eintägigen Aktion zeigen das gesamte Team bei der Vorbereitung eines Grillfestes – Grohl packt dabei tatkräftig mit an.

Ein Grillfest, bei dem Rippchen, Schweinerippchen, Brisket (Rinderbrust), Krautsalat, Kraut-Möhren-Salat in weißer Tunke (Coleslaw) und Bohnen für die Obdachlosen auf den Tisch kamen. Dave Grohl schlief nach eigener Aussage „hier und da auf dem Parkplatz, während das Fleisch im Smoker war“. Ansonsten soll er stundenlang gegrillt und gekocht haben. Für 450 Menschen, die obdachlos und verarmt auf den Straßen von Los Angeles leben, bedeutete dieser Tag einen vollen Bauch.

Es überrascht nicht, dass die Reaktionen in den sozialen Medien überwiegend positiv ausfielen:

Menschen, die ohnehin Fans des stets sympathisch und menschlich auftretenden Rockstars sind, wurden noch mehr davon überzeugt, warum sie die Band und die Musik lieben. So schrieb jemand: „Der netteste Kerl im Rock ‚n‘ Roll und einfach ein Schatz. Die Welt ist ein besserer und viel coolerer Ort wegen David Eric Grohl“. Andere schlossen sich an: „Jetzt bin ich ein noch größerer Fan von Dave Grohl. Ken und sein Team bei ihrer Arbeit zu unterstützen ist einfach fantastisch.“

Ein weiterer User fand noch mehr lobende Worte: „Grund 344, warum Dave Grohl einfach ein unglaublicher Mensch ist“. Dem können sich manche bekennenden Fans in der Redaktion nur anschließen.

Quelle: unilad.com