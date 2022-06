Rock am Ring 2022

Rock am Ring 2022: Livestream kostenlos – Nach einer dreijährigen Corona-Abstinenz wird ab heute vom 03. bis 05. Juni 2022 am Nürburgring wieder kräftig gerockt. Denn eines der größten Musikfestivals Deutschlands ist zurück – „Rock am Ring/Rock im Park“. Da fließt das Bier definitiv in Strömen und die Gitarrensaiten bringen eure Ohren zum Wackeln.

Das tolle an der Geschichte ist, das in diesem Jahr alle Daheimgebliebenen nicht in dir Röhre schauen müssen. Denn HIER bei RTL+ gibt es die volle Musikladung im Livestream und das kostenlos. Möglich ist dies, da CTS Eventim zum ersten Mal mit dem Streaming-Service zusammenarbeitet.

Und das Angebot ist sehr umfangreich, zeigt RTL+ doch alle „Rock am Ring“-Auftritte von den beiden Hauptbühnen Utopia Stage sowie der Mandora Stage. Einzige die Acts von der Orbit Stage werden nicht im Livestream zu sehen sein. Doch das ist durchaus zu verschmerzen, verpasst man so dennoch nicht die großen Headliner beim großen „Rock am Ring“-Comeback.

Kostenlos im Stream könnt ihr somit die Auftritte von mehr als 40 Bands und Künstlern sehen, darunter Größen wie Green Day, Korn, Muse, Volbeat, Bullet For My Valentine, Billy Talent, Placebo, Jan Delay, Marteria, Casper, Beatsteaks, The Offspring, Deftones oder Scooter.

HIER findet ihr die Timetable des diesjährigen „Rock am Ring“-Festivals mit allen Bands und Uhrzeiten.



Nachfolgend seht ihr die komplette Auflistung all der Bands, deren Auftritte RTL+ im Livestream gratis ausstrahlen wird.

