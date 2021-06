Seit knapp zwei Jahrzehnten gehören die Jungs aus Chicago, Illinois zur Genrebank, wenn es um melodisch polternden Punkrock geht. Rise Against hatten mit ihrem letzten Album „Wolves“ vor mittlerweile vier Jahren das letzte Mal überzeugt. Jetzt ziehen sie endlich mit ihrer neuen Studioplatte „Nowhere Generation“ nach – und demonstrieren auf beeindruckende Art und Weise, wieso sie immer noch zur Spitze des Punk-/Hardcore-Genres zählen.

Alle Fans und Freunde dürfen sich auf elf zischende Tracks freuen, die von der ersten bis zur letzten Sekunden den typisch energetischen Signature Sound der Band verströmen. Zwar gibt es soundtechnisch keine Überraschungen, aber das wollen Fans höchstwahrscheinlich eh nicht.

Daher darf man sich mit hochmelodischen Tracks aufmuntern, die mit mächtig viel Verve durch die Boxen ballern. Mittendrin natürlich Tim McIlrath, der einmal mehr jedem Track mit seiner unverkennbaren Stimme den Stempel aufdrückt. Freilich sind die Texte gewohnt mit gesellschaftskritischen Zeilen bestückt. Schließlich haben Rise Against auch nach wie vor einiges zu sagen.

Insbesondere wenn es um soziale Ungerechtigkeit, Spaltungen in der Gesellschaft oder politische Missstände geht. Auf der anderen Seite propagiert die Band aber auch immer wieder Hoffnung. Auf „Nowhere Generation“ verpacken die US-Jungs ihre Botschaften intelligent in massentauglich rockenden Songs. Das alles mit einer gewaltigen Passion, die jeden Hörer mitreißt.

Auch wenn alle der elf Tracks richtige Rise-Against-Brocken sind, so heben sich Lieder wie der Titeltrack „Nowhere Generation“, „Talking To Ourselves“, „Broken dreams“, „Monarch“ oder „Sooner Or Later“ noch einen Tick mehr ab – allesamt mit extremem Hitpotenzial sowie Mitgröhl- und Ohrwurm-Refrains.

Letzten Endes knüpfen Rise Against an ihre Erfolgsalben an, wirken dabei aber wieder etwas roher und direkter als bei den beiden vorherigen Longplayern. Freut euch auf eine mitreißende Platte, die keinen Fan enttäuschen wird!

Rise Against „Nowhere Generation“ (Loma Vista Recordings/Spinefarm Records) // VÖ: 04.06.2021

Tracklist: 01. The Numbers // 02. Sudden Urge // 03. Nowhere Generation // 04. Talking To Ourselves // 05. Broken Dreams // 06. Forfeit // 07. Monarch // 08. Sounds Like // 09. Sooner Or Later // 10. Middle Of A Dream // 11. Rules Of Play