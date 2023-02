Rihanna-Auftritt beim Superbowl: Gebärdensprachendolmetscherin stiehlt Mega-Star die Show – Spötter behaupten, dass der Auftritt von Rihanna während der Halbzeitshow des kürzlich stattgefundenen Superbowls mehr Zuschauer hatte als das Spiel selbst. Womöglich ist da sogar etwas dran, immerhin müssen all die Menschen dazugezählt werden, die sich das Event im Internet ansahen, und dabei einem denkwürdigen Nebenauftritt beiwohnen durften, der den TV-Zuschauern leider entging.

Denn nicht nur die hochdotierte Künstlerin wusste mit ihrer Performance von Hits wie „Umbrella“ oder „Diamonds“ zu begeistern, auch ihre Gebärdensprachdolmetscherin lieferte eine Show, die die Zuschauer begeisterte und zu wahren Jubelstürmen im Netz führte.

Die Halbzeitshow der größten Sportveranstaltung der Welt ist in vielerlei Hinsicht mittlerweile fast so wichtig wie der Sport.

Von daher ist der Auftritt eines Mega-Stars inzwischen Tradition, und damit auch Gehörlose an dessen Darbietung Anteil haben können, übersetzt eine Dolmetscherin währenddessen in die Gebärdensprache.

Einen größeren Star als Rihanna hätte man für den diesjährigen Superbowl wohl nicht finden können, und wie sich zeigte, ist auch die Gebärdensprachdolmetscherin Justina Miles eine der Besten ihres Faches.

Während die Fernsehzuschauer von ihrem Auftritt nichts mitbekamen, wurden im Netz – wo die Übersetzung in die Gebärdensprache parallel zum Geschehen auf der Bühne im Stream zu sehen war – immer mehr Menschen auf Miles aufmerksam.

Diese begnügte sich nämlich nicht nur damit, die Songtexte zu gebärden, sondern lieferte dazu auch noch eine stimmige Tanzperformance ab, mit der sie Rihanna dem Einvernehmen einiger US-Medien nach sogar die Show stahl. Unzählige User in den Sozialen Medien bliesen ins gleiche Horn.

Die Begeisterung schlug sich dann auch direkt auf Instagram nieder: Hatte Miles vor ihrem Auftritt gerade einmal einige zehntausend Follower, schoss die Zahl inzwischen auf über 180.000.

Was wissen wir über Miles?

Die 21-Jährige, die selbst schwerhörig ist, absolviert aktuell eine Ausbildung zur Krankenpflegerin. Daneben ist sie sportlich aktiv und konnte bei den Deaflympics – quasi die Olympischen Spiele für Gehörlose – sogar die Silbermedaille mit der 4x100-Meter-Staffel für sich verbuchen. Am Rand des Sportplatzes ist sie außerdem als Cheerleaderin aktiv.

Nun war der Superbowl nicht ihr erster Auftritt, bei dem sie zur Musik gebärdete, aber ohne Frage der größte. Dabei war die Halbzeitshow für Miles jedoch von geringerer Bedeutung als ihr Auftritt vor dem Spiel, als sie in der Pre-Show „Lift Every Voice And Sing“ dolmetschen durfte – einen Song, der als eine Art Nationalhymne der schwarzen Bevölkerung gilt.

Immerhin ist Miles die erste Schwarze, die während eines Superbowls die Rolle der Gebärdensprachdolmetscherin übernehmen durfte.

„Es ist nicht nur meine Aufgabe, diese Erfahrung mit der ganzen Welt zu teilen, sondern diese Ermutigung wirklich Millionen und Abermillionen von schwarzen Gehörlosen im ganzen Land zu bringen, die das noch nie zuvor gesehen haben“, erklärte Miles bereits im Vorfeld ihres Auftrittes.

