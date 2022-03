Rammstein: Neues Video und Album-Ankündigung – Das letzte Studioalbum der deutschen Kultband liegt mittlerweile schon wieder drei Jahre in der Vergangenheit. Doch zur Freude aller Fans ist die lange Zeit der musikalischen Album-Abstinenz vorbei. Denn Rammstein kündigten nun ihre neue Platte „Zeit“ an, deren Release auf den 29. April 2022 datiert ist.

Doch nicht nur das: Einen ersten Vorgeschmack gibt es jetzt mit dem Titeltrack als erste Single-Auskopplung samt Musikvideo. Die Jungs um Frontikone Till Lindemann zeigen sich beim neuen Song „Zeit“ indes nicht weniger zimperlich als zuvor. Musikalisch geht man zwar verhältnismäßig gediegen und melancholisch zur Sache, wobei der Inhalt es dann wieder rausholt.

So dürften die Bilder des Musikvideos, in denen die Band zum Beispiel einer Gruppe Frauen dabei hilft, blutige Geburten zu bewerkstelligen, wohl abermals für kontroverse Diskussionen sorgen. Aber das gehört bei Rammstein ja zum guten Ton. Generell geht es im neuen Track „Zeit“ um Vergänglichkeit und das Leben an sich, das von einem auf den anderen Moment enden kann.

Die Lyrics treffen dabei voll ins Schwarze und natürlich auch den Zeitgeist. Generell ist auch das neue Musikvideo topp und sehr kreativ umgesetzt. Alles auf einem hohen qualitativen Niveau, so wie man es von den Berlinern kennt. Auch die Tatsache, dass die Bandmitglieder in verschiedene Rollen schlüpfen und durch die Epochen der Geschichte reisen, macht den Clip sehr vielseitig.

Alles in allem gibt die erste Single sowohl musikalisch als auch visuell einen tollen Vorgeschmack auf das kommende, achte Rammstein-Album. Im Mai geht die Band dann zudem auf große Welt-Tournee und macht hierzulande in Leipzig, Berlin, Stuttgart, Hamburg sowie Düsseldorf Halt.