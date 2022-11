Rammstein: Neues Video „Adieu“ begeistert Fans – Sobald die deutsche Kultkapelle Rammstein ein neues Album oder ein neues Musikvideo veröffentlicht, jubeln die Massen. So wie Ende April, als das neue, mittlerweile achte Studioalbum „Zeit“ für reichlich Begeisterung sorgte. Doch so gut die Band auf Platte ist, so genial sind ihre Musikvideos zu ihren Songs.

Und nach zuletzt „Dicke Titten“ vom aktuellen Album, bringen Frontikone Till Lindemann und seine Mannen nun ein Video zum Titel „Adieu“. Auch dieses Mal haben Rammstein sich nicht lumpen lassen und ein bombastisch produziertes Musikvideo veröffentlich. Nach gerade einmal drei Tagen kommt „Adieu“ auf über neun Millionen Views.

Science-Fiction-Schurken

Über alle möglichen Social-Media-Kanäle zeigen sich die Fans in den Kommentaren zudem extrem begeistert vom neuen visuellen Rammstein-Output. Und der hat es wahrlich in sich. Schließlich mimen sie im Musikvideo kampfeslustige Mannen in einer Science-Fiction-Welt, die ein Gebäude überfallen, um dort „Verdammte“ zu befreien.

Ja, auch mit „Adieu“ liefern Rammstein einmal mehr großes Musikkino, das Lust auf mehr und vor allem auch Bock auf die anstehenden Gigs der Band macht. Nachfolgend findet ihr die kommenden Termine der Rammstein-Tour 2023 für Deutschland, Österreich und die Schweiz.