Rammstein: Neues Video „Zick Zack“ veröffentlicht – Nicht mehr lange, dann erscheint das neue Studioalbum mit dem Titel „Zeit“ der deutschen Kultband. Doch bevor Fans alle Songs der Platte ab dem 29. April 2022 genießen können, präsentieren Rammstein den nächsten musikalischen Aperitif zum kommenden Album-Release. Nach dem Titeltrack „Zeit“ haben Frontikone Till Lindemann und seine Jungs nun die nächste Single-Auskopplung samt Musikvideo auf ihre Fans losgelassen.

Der neue Song hört auf den Namen „Zick Zack“ und im dazugehörigen Musikvideo gibt es einiges zum Schmunzeln. So präsentieren sich Rammstein in herrlichen 70er Jahre Glitter-Outfits und sind in eine Schönheitsklinik eingezogen. Dabei hat sich die Band Schönheitsoperationen unterzogen, die allesamt mal wunderbar in die Hose gegangen sind.

Wie man es gewohnt ist, geht es lyrisch mit wunderbar verpackter Kritik zur Sache. Alles mit gewohnt genialem Humor. Wenn Till Lindemanns geliftetes Gesicht im Video völlig außer Kontrolle gerät und er es mit Tacker und Klebeband selbst richtet, führt das zu einem breiten Grinsen im Gesicht. Musikalisch gibt es einen typischen Rammstein-Song mit harten Riffs und Synthesizer-Einschüben zum prägnanten Lindemann-Gesang.

Wie die erste Single auch, gibt auch „Zick Zack“ musikalisch wie auch visuell einen tollen Vorgeschmack auf das kommende, achte Rammstein-Album. Das passt und lässt die Vorfreude auf das kommende Album sicherlich noch weiter steigern. Eine tolle News gibt es obendrein für alle Rammstein-Freude. Denn die Berliner haben nun auch offiziell die Fortführung der 2022er Stadion- und Welt-Tournee bestätigt.

Hierzulande werden Rammstein in Leipzig, Berlin, Stuttgart, Hamburg sowie Düsseldorf auf der Bühne stehen. Tickets könnt ihr HIER erwerben!