Rammstein: Neue Tour mit besonderer Bühnen-Aktion – Ende April letzten Jahres veröffentlichte die deutsche Kultkapelle Rammstein ihr neues, mittlerweile achtes Studioalbum „Zeit“. Doch so gut die Band auf Platte auch ist, so phänomenal spielt sie eben live auf der großen Bühne. Ihre Touren in Europa und den USA zum neuen Album waren nicht verwunderlich ein riesiger Erfolg und natürlich ausverkauft. Nun gibt es bald Live-Naschschlag mit der großen Europa Stadion Tour 2023 von Rammstein.

Und wer vielleicht die Band im letzten Jahr auf der Bühne erleben konnte, weiß, dass man sich wieder auf ein gigantisches Pyro-Spektakel rund um eine gigantische Bühnenkonstruktion freuen darf. Dies alles zu bester Rammstein-Inszenierung, die alles in allem immer wieder ein unvergessenes Musikerlebnis bietet. Rammsteins Europa-Reise startet bereits im Mai 2023 mit dem ersten Stopp in Litauen. Ihre ersten Deutschland-Konzerte werden sie dann vom 7. bis 11. Juni 2023 in München geben.

Besondere Aktion für Fans mit Beeinträchtigungen

Später in der Tour macht die Band dann noch vom 15. bis 18. Juli in 2023 in Berlin halt. Bezüglich der Europa Stadion Tour 2023 werkelt die Band bereits an einer neuen fulminanten Stadion-Bühne, für die rund eine Woche benötigt wird, um sie aufzubauen. Auch auf dieser Tour ist demnach wieder Bombast in allen Bereich zu erwarten. Rammstein verkündete nun auch, dass sie eine besondere Aktion während ihrer kommenden Tournee geplant haben.

Und diese richtet sich insbesondere an ihre Fans mit Beeinträchtigungen, die oftmals deswegen nicht viel von der großen Bühne mitbekommen während ihrer Show. Deshalb vermeldeten Rammstein nun über ihre Social-Media-Kanäle, dass sie sehbeeinträchtigte und blinde Ticket-Besitzerinnen und -Besitzer bei den jeweiligen Konzerten einladen, auf die Bühne zu kommen, um sie zu entdecken.

Diese Begehung die Bühne ist eine tolle Aktion der Band, die sie übrigens auch schon bei vergangenen Konzerten umgesetzt hatten. Fans mit einem Ticket, die zu dieser Personengruppe zählen und diese tolle Aktion mitmachen wollen, können sich per Mail an [email protected] wenden. Hierbei ist zu achten, dass man den Nachweis einer schweren Sehbehinderung erbringt, sowie ein Foto des Konzert-Tickets mit Namen und Konzert-Datum mitschickt.

Nachfolgend alle Termine der Rammstein Europa Stadion Tour 2023:

22.05.2023 – Litauen, Vilnius, Vingio Parkas

27.05.2023 – Finnland, Helsinki, Olympiastadion

28.05.2023 – Finnland, Helsinki, Olympiastadion

02.06.2023 – Dänemark, Odense, Dyrskueplads

03.06.2023 – Dänemark, Odense, Dyrskueplads

07.06.2023 – Deutschland, München, Olympiastadion

08.06.2023 – Deutschland, München, Olympiastadion

10.06.2023 – Deutschland, München, Olympiastadion

11.06.2023 – Deutschland, München, Olympiastadion

14.06.2023 – Slowakei, Trenčín, Trenčín Airport

17.06.2023 – Schweiz, Bern, Stadion Wankdorf

18.06.2023 – Schweiz, Bern, Stadion Wankdorf

23.06.2023 – Spanien, Madrid, Estadio Cívitas Metropolitano

26.06.2023 – Portugal, Lissabon, Estádio Da Luz

01.07.2023 – Italien, Padova, Stadio Euganeo

06.07.2023 – Niederlande, Groningen, Stadspark

07.07.2023 – Niederlande, Groningen, Stadspark

11.07.2023 – Ungarn, Budapest, Puskás Aréna

12.07.2023 – Ungarn, Budapest, Puskás Aréna

15.07.2023 – Deutschland, Berlin, Olympiastadion

16.07.2023 – Deutschland, Berlin, Olympiastadion

18.07.2023 – Deutschland, Berlin, Olympiastadion

22.07.2023 – Frankreich, Paris, Stade de France

26.07.2023 – Österreich, Wien, Ernst-Happel-Stadion

27.07.2023 – Österreich, Wien, Ernst-Happel-Stadion

30.07.2023 – Polen, Chorzów, Stadion Śląski

31.07.2023 – Polen, Chorzów, Stadion Śląski

03.08.2023 – Belgien, Brüssel, King Baudouin Stadium

04.08.2023 – Belgien, Brüssel, King Baudouin Stadium

05.08.2023 – Belgien, Brüssel, King Baudouin Stadium

