Neues Album 'Use Me' lässt tief blicken

Pvris – Use Me – Musiktipp – Ganze sechs Jahre ist es her, dass Pvris mit ihrem grandiosen Debüt „White Noise“ erstmals die Musikwelt begeisterten. Seitdem ist viel passiert und nach „All We Know Of Heaven“ präsentieren Pvris nun endlich nach diversen Release-Verschiebungen ihr drittes Studioalbum „Use Me”.

Auch auf dem neuen Dreher ist wieder vieles anders als auf dem Vorgänger. Kein Wunder, stehen Pvris doch für stetige Weiterentwicklung und extreme Kreativität. Das aber ohne ihren so speziellen Vibe zu verlieren. Auch wenn Platte Nummer drei einen unüberhörbaren Kontrast zu den Alben davor darstellt, so hören sich die elf neuen Tracks zu jeder Sekunde nach Pvris an.

Das liegt natürlich nicht minder an Lynn Gunns charismatischer Stimme, die sie über die verspielten Indie-Elektropop-Sounds legt. Apropos Lynn, die Sängerin tritt erstmals in den Vordergrund. Bis dato hat die eher schüchterne Lynn Gunn sich mehr im Hintergrund aufgehalten. Dabei ist sie seither der Dreh- und Angelpunkt von Pvris – und das nicht nur, was Produktion sowie Songwriting betrifft.

Lynn zu ihrem Schritt nach vorne: „Ich habe die volle Unterstützung und Ermutigung meiner Bandkollegen. Pvris ist eine Einheit und ein absolutes Team, doch das Herz und die Seele der Vision und der Musik sind schon immer mir entsprungen. Nur sage ich es erst jetzt.“ Lynn Gunns künstlerische Visionen erklingen auf der Platte stark und tiefgängig.

Die Songs lassen dabei tief in Gunns Seelenleben blicken und erzählen von Wut, Unsicherheit, psychischen Problemen – aber auch von gescheiterter Liebe. Der Clou dabei ist der tolle Mix aus düsterer Lyrik gepaart mit atmosphärischen Synthesizer-Teppichen, die gerne mal mit schwebenden Gitarren verstärkt werden.

Dazu eben Gunns zum Sterben schöner Gesang, der auch „Use Me“ zu einem weiteren musikalischen Highlight in der Bandgeschichte macht. Nicht viele Bands haben es drauf, sich stilistisch auszutoben, sich nicht auf ein spezielles Soundmuster festzlegen und dennoch immer wieder nach sich selbst zu klingen. Toll ist auch, dass „Use Me“ eine Platte geworden ist, die sich erst nach dem zweiten oder dritten Hördurchgang komplett offenlegt.

Unsere Anspieltipps sind hier „Gimme A Minute“, „Stay Gold“, „Hallucinations“, „Use Me” und „Loveless“. Alles in allem zeigen Pvris auch auf ihrem dritten Studioalbum, dass sie weit weg sind vom Mainstream-Einheitsbrei und ihr eigenes Ding weiterdrehen.

Nicht jeder Fan wird vielleicht direkt Feuer und Flamme für die Andersartigkeit von „Use Me“ sein, aber keine Sorge, der Funke springt schnell über. In diesem Sinne, lauscht Lynn Gunns Blick in die Seele und genießt.

Pvris „Use Me” (Warner Music) // VÖ: 28. August 2020

Tracklist: 01. Gimme A Minute // 02. Dead Weight // 03. Stay Gold // 04. Good To Be Alive // 05. Death of Me // 06. Hallucinations // 07. Old Wounds // 08. Loveless // 09. January Rain // 10. Use Me (feat. 070 Shake) // 11. Wish You Well