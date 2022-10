Press Club „Endless Motion“ – Musiktipp – Seit mittlerweile zwölf Jahren rockt das Quintett aus Melbourne bereits zusammen. In all der Zeit hat es mit zwei Studioalben auf sich aufmerksam gemacht. Mit ihrem neuen, nunmehr dritten Studioalbum „Endless Motion“, haben Press Club allerdings einen gigantischen Satz nach vorne gemacht. Es ist das bis dato ausgereifteste Album der Australier, das sie in die Lage versetzen sollte, mächtig die Musikszenen der Welt aufzumischen.

Denn die charismatische Stimme von Frontfrau Natalie Foster schleift die zehn Tracks des eigenproduzierten Albums richtig rund. Musikalisch bewegen sich Press Club zwischen Indie-, Alternative- und Punk-Rock, aus denen sie ein energetisches Soundgewand weben. Hierbei schaffen sie es, starke Melodien und einprägsame, teils erfreulich poppige Refrains mit einer Containerladung an Wut zu verbinden.

Das Ganze präsentiert sich im Vergleich zum Vorgänger ein stückweit düsterer in der Soundstruktur, was ihnen jedoch bestens zu Gesicht steht. Textlich haben Press Club einiges zu sagen und kotzen sich im positiven Sinne aus – mit reichlich kritischen Themen. Hier zeigt sich zudem, dass sich die Band merklich beim Songwriting weiterentwickelt hat. Richtig stark fällt obendrein die tolle Drum- und Gitarrenarbeit auf, die das neue Studioalbum mit Druck und Schwung antreibt.

Generell ist es so, dass sich „Endless Motion“ mit seiner Energie und Schroffheit aber der stets melodischen Tonart extrem im Kopf festsetzt. Keiner der zehn Tracks fällt dabei vom Tisch, sondern jeder für sich bietet einen spannenden musikalischen Akt. Daher ist es schwierig, Highlights herauszupicken. Bereits der Opener „Eugene“ geht ins Ohr und auch Tracks wie „Glasgow“ und „Cancelled“ wird man aufgrund ihrer prägnanten Refrains so schnell nicht mehr los.

Wobei auch Songs wie „Endless Motion“, „I Can Change“ oder „Lifelines“ brillieren und deshalb nicht unerwähnt bleiben dürfen. Letzten Endes kann man Natalie Foster und ihren Jungs nur zu diesem famosen Studioalbum gratulieren. Es ist ihr bis dato bestes und vor allem mutigstes Album. Eine Platte, die beeindruckend ihre massive Entwicklung aufzeigt und mit ihrer Emotionalität sowie Wut in jeder Phase von laut bis leise berührt. Ganz starkes Ding!

Press Club „Endless Motion“ (Hassle Records/Cargo) VÖ: 14.10.2022

Tracklist: 01. Eugene // 02. Coward Street // 03. Untitled Wildlife // 04. Glasgow // 05. Endless Motion // 06. Cancelled // 07. Lifelines // 08. Afraid Of Everything // 09. I Can Change // 10. Less These Days