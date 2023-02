This Is Why

Paramore „This Is Why” – Musik-Kritik – Vor mittlerweile sechs Jahren veröffentlichten Paramore mit „After Laughter“ ihr letztes Studioalbum. Damals, 2017, sorgten sie trotz ihrer musikalischen Neuausrichtung für massig Applaus und die Welt wurde musikalisch ein wenig bunter. Doch dann legte die schillernde Frontröhre Hayley Williams mit ihren Jungs plötzlich eine Pause ein und obendrein kam auch noch die Corona-Pandemie hinzu.

Ein im Nachgang merklich benötigter Break. Vor allem für die damals ausgelaugte Williams. Lange Zeit kämpfte sie mit einer tiefen Depression, die sie wiederum in den vergangenen Jahren auch in ihren Soloalben verarbeitete. Aber wenn Paramore eines können, ist es, aus Krisen gestärkt hervorzugehen. Und so stehen sie nun wieder im Rampenlicht wie der Phönix aus der Asche. Dies mit ihrem neuen, mittlerweile sechsten Studioalbum „This Is Why“, das wie auf den Alben zuvor eine Konstante zeigt:

Dass sie von Platte zu Platte musikalisch immer weiter wachsen. Im Vergleich zum Vorgänger „After Laughter“ präsentiert sich das Trio aus Franklin, Tennessee aber merklich schroffer. Das äußert sich in düsteren Lyrics und einer recht wütenden Stimmung auf dem Album. Herausgekommen sind zehn erfrischende Tracks, die zeigen, wie kreativ Paramore musikalische zu Werke gehen.

Hier glänzen vor allem die clevere Instrumentierung und coolen Arrangements gepaart mit der unvergleichlichen Stimme von Hayley Williams, die auf „This Is Why“ einiges zu sagen hat und sich auch gerne mit direkten Lines Luft macht. Der neue Dreher zeigt einfach so gut wie nie zuvor, wie sehr sich Paramore in allen Belangen weiterentwickelt haben.

So ist der längst vergangene Emo-Pop-Punk in der Mottenkiste gelandet und die Band brilliert nun mit bestem Alternative Pop Rock, der auch gerne mal progressive Züge annimmt. Bei aller Veränderung oder Entwicklungen haben Paramore aber zu keiner Zeit ihr beachtliches Gespür für extrem eingängige Melodien und Rhythmen verloren. Und so sorgt jede der zehn Tracks letztendlich für ein breites Grinsen im Gesicht und einen coolen Vibe beim Hören.

Ein wahres Highlight ist etwa der Titelsong „This Is Why“, weil sich der Refrain so massiv im Hirn festsetzt und sich als Ohrwurm allererster Güte präsentiert. Weitere starke Anspieltipps sind Tracks wie „You First“, „The News“, „Crave,“ „Running out of time“ oder „C'est Comme Ca“. Letztendlich haben Paramore mit „This Is Why“ einmal mehr Musik erschaffen, die angenehm weit entfernt ist vom so ermüdenden Einheitsbrei des Genres.

Eine Platte voller Dynamik, Abwechslung und intelligent-verspielter Melodien. Hier haben Hayley Williams und ihre beiden Bandkollegen ganze Arbeit geleistet, die jeden Fan begeistern dürfte – vor allem auch Live.

Paramore „This Is Why” (Fueled By Ramen/Warner) // VÖ: 10.02.2023

Tracklist: 01. This Is Why // 02. The News // 03. Running Out Of Time // 04. C'est Comme Ca // 05. Big Man, Little Dignity // 06. You First // 07. Figure 8 // 08. Liar // 09. Crave // 10. Thick Skull