Papa Roach „Greatest Hits Vol.2 - The Better Noise Years“ – Musiktipp – Die Nu-Metal-Alternative-Rocker Papa Roach winken mit einer neuer Platte. Dieses Mal allerdings nicht mit einem frischen Studioalbum, sondern mit ihrer zweiten Best-of-Scheibe „Greatest Hits Vol.2 - The Better Noise Years“. Das verwundert wenig, schließlich sind in den letzten beiden Dekaden nach ihrem ersten Erfolgsalbum „Infest“ aus dem Jahre 2000 jede Menge Songs und Hits entstanden.

Auf dem neuen Greatest-Hits-Dreher zeigen Frontmann Jacoby Shaddix und seine Jungs einmal mehr, dass sie in puncto Abwechslung ebenso wenig zu schlagen sind, wie dabei, sich stets aufs Neue zu erfinden. So gibt es insgesamt 21 Stücke auf dem Album, darunter zwölf der größten Top-10-Hits, die zwischen 2010 und 2019 die Fans begeisterten, darunter Granaten wie „Born For Greatness”, „Come Around” oder „Gravity” in einer frisch remasterten Version.

Hinzu kommt ein weiteres Highlight mit einer bis dato nicht veröffentlichen Version zu „Broken As Me” mit Asking-Alexandria-Sänger Danny Worsnop. Auch klasse: Die beiden Akustikversionen „Face Everything And Rise“ sowie „Leader Of The Broken Hearts” zeigen die leise emotionale Seite der Band. Hinzu kommen bisher unveröffentlichte Remixe zu Tracks wie „Elevate“ oder „Top Of The World”, die in dieser Form einmal mehr die Vielseitigkeit der Band unterstreichen.

Wie ihr seht ist diese Platte alles, aber sicherlich keine langweilige, uninspirierte Geldschneiderei. Die Band hat hier hörbar die Chance genutzt, ihr breites musikalisches Spektrum zu bündeln und ihre Fans mit auf eine spannende Reise durch die Welt von Papa Roach zu nehmen. Dies ist definitiv gelungen, macht derbe Spaß und lässt jeden Fan losrocken oder zu den tollen Melodien der Kalifornier mitschwingen – ganz egal, wo man sich auch gerade aufhalten mag.

Ergo: Mit diesem Greatest-Hits-Album haben Papa Roach alles richtig gemacht und eine Platte rausgehauen, die sich weit über die Masse der 0815-Best-ofs erhebt.

Papa Roach „Greatest Hits Vol.2 - The Better Noise Years“ (Better Noise Music) // VÖ: 19.03.2021

Tracklist: 01. Born For Greatness (Remastered 2020) // 02. Help (Remastered 2020) // 03. Elevate (Remastered 2020) // 04. Come Around (Remastered 2020) // 05. Broken As Me (feat. Danny Worsnop of Asking Alexandria) // 06. Falling Apart (Remastered 2020) // 07. Who Do You Trust? (Remastered 2020) // 08. Gravity (feat. Maria Brink) (Remastered 2020) // 09. American Dreams (Remastered 2020) // 10. Face Everything And Rise (Remastered 2020) // 11. Periscope (feat. Skylar Grey) (Remastered 2020) // 12. Still Swingin' (Remastered 2020) // 13. The Ending (Remastered 2020) // 14. Burn (Remastered 2020) // 15. Kick In The Teeth (Remastered 2020) // 16. Elevate (Aelonia Remix) // 17. Help (Aelonia Remix) // 18. Born For Greatness (Cymek Remix) // 19. Top Of The World (Aelonia Remix) // 20. Face Everything And Rise (Live Acoustic) // 21. Leader Of The Broken Hearts (Live Acoustic)