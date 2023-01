Beyond the Black mit neuem Metal-Feuerwerk

Da sind schon wieder zwei Jahre ins Land gezogen, seitdem der letzte Dreher „Hørizøns“ die imposante Erfolgsgeschichte der deutschen Metaller von Beyond The Black weiter schrieb. Nun sind sie endlich mit ihrem neuen self-titled Studioalbum zurück. Auch nach sieben Jahren und nunmehr fünf Platten zeigt die Band um Frontfrau Jennifer Haben keine Anzeichen, musikalisch einzubrechen.

So gibt es zehn frische Tracks dich sich einmal mehr zwischen Melodic und Symphonic Metal bewegen. Böse Zungen würden hier wieder einmal von popmetallischen Klängen sprechen. Wobei dies ziemlich oberflächlich ist. Klar sind auch die neuen Tracks super eingängig, besitzen catchy Metal-Melodien und dienlich einprägsamen Refrains.

Doch sind die neuen Lieder auch sehr breitgefächert, liefern Tiefgang und feuern Hörspaß mit viel Bombast, Emotionen sowie Dynamik ab. Das gefällt und zeigt auch, dass der Labelwechsel zu Nuclear Blast ihnen frischen Wind eingehaucht hat. So wirkt die gesamte Platte der Truppe aus Mannheim noch mal eine ganze Ecke runder und auch einen Tick härter als zuvor. Wobei sich die Band bezüglich der melodischen und super eingängigen Soundstrukturen treu geblieben ist.

Über allem thront natürlich wieder die begnadete Stimmgewalt von Jennifer Haben. Dies bedeutet, dass sich Fans einmal mehr auf richtige Metal-Hits freuen dürfen mit bestem Ohrwurmcharakter. Das beginnt schon mit dem Opener „Is There Anybody Out There“ und geht weiter mit Tracks wie beispielsweise „Dancing In The Dark“ oder „Winter Is Coming“. Generell erfreuen sich alle Songs auf der Platte starken Songwritings und einer tollen Produktion.

Daher gibt sich das neue Studioalbum zu keiner Zeit eine musikalische Blöße, und jeder Track weiß sich in dieses unterhaltsame Gesamtkorsett zu schmiegen. Weitere Highlights sind definitiv Songs wie „Free Me“ oder der epische Abschluss der Platte mit „I Remember Dying“. Direkt zum Start ins neue Jahr legen sie jedenfalls ein richtig starkes Album auf den Tisch, das sich mit modernem und eingängigem Symphonic/Melodic Metal in die Gehörgänge frisst.

Deshalb sollte sich die Platte 2023 recht sicher weit oben im Genreranking festbeißen. Fans der Band und Melodic-Metal-Freunde können jedenfalls ohne Bedenken Beyond The Black ihre Lauscher schenken!

Beyond The Black „Beyond The Black” (Nuclear Blast Records) // VÖ: 13. Januar 2023

Tracklist: 01. Is There Anybody Out There // 02. Reincarnation // 03. Free Me // 04. Winter Is Coming // 05. Into The Light // 06. Wide Awake // 07. Dancing In The Dark // 08. Raise Your Head // 09. Not In Our Name // 10. I Remember Dying