Das Musikerduo „The Hood Internet“ aus Chicago hat sich im Netz schon lange einen Namen gemacht. Meist mit Videos auf YouTube, wo sie anfangs mit abgefahrenen Mashups von Bands wie Fleetwood Mac mit Daft Punk auffielen. Seit geraumer Zeit begannen die beiden damit, die Popmusik eines ganzen Jahres in drei Minuten zu katalogisieren und als beeindruckendes Gesamtwerk in einem Video zusammenzufügen.

Das Coole dabei ist, dass sie nicht nur die jeweiligen Songs miteinander verbinden, sondern auch die ikonischen Musikvideos zu den Hits mit einarbeiten. Das Endergebnis ist wahnsinnig gut und eine absolute nostalgische Reise in die damaligen Musikwelten. Sie fingen im Jahr 1979 an und sind mittlerweile im Jahr 1987 angekommen, wozu sie nun auch ein neues Video auf YouTube veröffentlichten.

Da geht jedem Musik-Fan und Kid der 80er Jahre das Herz auf. In diesem Video haben „The Hood Internet“ satte 50 Songs aus dem Jahr 1987 vermixt und zu einem dreiminütigen Video zusammen gefügt. Im Video sind folgende ikonische Bands und Künstler dieser Zeit mit ihren Hits aus dem Jahr 1987 vertreten:

Aerosmith, Audio Two, Belinda Carlisle, Boogie Down Productions, The Cure, Def Leppard, Depeche Mode, Eazy-E, EPMD, Eric B. & Rakim, Eurythmics, George Michael, Guns N Roses, Heart, INXS, Jody Watley, Lisa Lisa & Cult Jam, LL Cool J, Love And Rockets, Madonna, MARRS, Michael Jackson, Midnight Oil, New Order, Pebbles, Prince, Public Enemy, R.E.M., Rick Astley, Salt N Pepa, Sonic Youth, Starship, T'Pau, Taylor Dayne, Tiffany, U2, Was (Not Was), When In Rome, Whitesnake, Whitney Houston