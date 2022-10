Musik: 45 Mega-Hits aus Kultfilmen und Klassikern – Die Zahl der Filme der letzten Dekaden ist schier unendlich. Darunter so viele unglaubliche Klassiker und unvergessene Kultkracher. Doch es sind dabei nicht nur all die vielen unvergessenen Darstellerinnen und Darsteller, an die man sich erinnert, sondern auch tolle Storys und epische, emotionale Momente. Vergessen dürfen wir dazu nicht die Musik. Denn durch so viele Filme wurden Songs zuerst berühmt – oder gleich zu wahren Mega-Hits.

Wir verbinden so viele Titel unweigerliche beim ersten Hören direkt mit dem jeweiligen Film. Erst unlängst sorgte die gefeierte Mystery-Serie „Stranger Things“ mit Kate Bushs „Running Up That Hill“ sowie Metallicas „Master of Puppets“ dafür, dass gleich zwei vergangene Song-Klassiker wieder in den Charts durchstarteten. Wir haben uns in der Filmwelt umgeschaut und präsentieren euch die 45 bekanntesten Film-Musikhits.

Wohl wissend, dass – je nach eigenem Geschmack und der schier unendlich großen Anzahl an Titeln – reichlich Platz für weitere Songs ist. Außerdem haben wir Songs aus Animations- und Zeichentrickklassikern außen vor gelassen, dies würde den Rahmen sprengen.

Platz 45: May It Be „Der Herr der Ringe“ (Enya) 2002

Platz 44: Take My Breath Away „Top Gun“ (Berlin) – 1986

Platz 43: Don’t you (forget about me) „Breakfast Club” (Simple Minds) – 1985

Platz 42: Fight to Survive „Bloodsport” (Stan Bush) – 1988

Platz 41: Pretty Woman „Pretty Woman”( Roy Orbison) – 1964