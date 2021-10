Mit Greta Thunberg, Jack Black und Tom Morello: Kinder schreiben Klimawandel-Rockhymne – Nandi Bushell wird als junges Ausnahmetalent gehandelt. Das Mädchen hat nicht nur einen erfolgreichen YouTube-Kanal, auf dem es mit dem Schlagzeug Welthits covert. Auch Musikgiganten wie etwa die Foo Fighters wurden auf sie aufmerksam, holten Nandi auf die Bühne. Nun hat das junge Talent ein Musikvideo gemacht, an dem prominente Charakterköpfe teilgenommen haben. Thema des Clips: der Klimawandel.

„The Children Will Rise Up“, so der Name der Rocknummer. Frei übersetzt in etwa: „Die Kinder werden sich erheben“. Das Video wird von Hollywood-Star und Tenacious-D-Rockgott Jack Black mit ein paar gesprochenen Gebeten des Rocks eingeläutet, dann geht die Nummer auch schon los. An der Gitarre: Roman Morello, Sohn von Tom Morello – denn kennt man vor allem durch Rage Against The Machine.

Weiterer Gast im Clip:

Die junge Klimaaktivistin Greta Thunberg, die im Video in Form einer Energiekugel um die Erde eine Botschaft an die Kinder dieser Welt hat: „Erhebt euch!“ Es folgen Aufnahme von Holzfällern und einer verschmutzten Erde. Auch Tom Morello tritt im Video auf, bleibt aber im Hintergrund. Am Ende des Musikclips folgt ein Aufruf von Bushell über den Klimawandel an die jungen Zuschauer.

Unter dem Video heißt es (Übers. d. Verf.:

„Ich wollte einen Song darüber schreiben, wie ich über den Klimawandel denke, und bat @Tom Morello und seinen Sohn Roman Morello, sich mit mir zusammenzutun. Nachdem Roman und ich den Song geschrieben hatten, fragten wir @JablinskiGames (Jack Black) und @Greta Thunberg, ob sie in dem Musikvideo mitspielen wollten! Sie liebten unseren Song und wollten sich uns anschließen, um das Bewusstsein für den Klimawandel zu schärfen!

In Zusammenarbeit mit ‘Fridays For Future Brasil und England’, Zweigstellen der globalen Jugend-Klimabewegung, die von Greta Thunberg ins Leben gerufen wurde, werden alle Erlöse aus 'The Children Will Rise Up' an die gemeinnützige Organisation 'The SOS Pantanal Institute' gespendet.“

Zum Zeitpunkt dieses Artikels war die Kommentarfunktion auf YouTube unter dem Video deaktiviert, welches Nutzerfeedback es zu dem Clip gab, können wir euch also nicht mitteilen.