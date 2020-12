Im Jahr 1981 in Los Angeles von Schlagzeuger Lars Ulrich und Sänger/Gitarrist James Hetfield gegründet, zählen Metallica seit Jahrzehnten zu den einfluss- und erfolgreichsten Rockbands der Geschichte: Sie haben weltweit mehr als 120 Millionen Alben verkauft und sind in den vergangenen Jahrzehnten vor etlichen Millionen Fans auf allen Kontinenten der Erde aufgetreten.

Seit zwei Jahren auch im Whiskey-Business erfolgreich, erscheint die Jubiläums-Charge von Metallicas preisgekröntem BLACKENED American Whiskey als limitierte und erweiterte Edition! Seit 2018 im Handel, wurde der BLACKENED-Whiskey von Metallica, benannt nach dem Eröffnungstitel ihres „… And Justice for All“-Albums (1988), bereits mit einer Goldmedaille ausgezeichnet. Auch das eigene Label der Metal-Ikonen hört auf den Namen „Blackened“.

Die Masters of Rock haben ihren Master Distiller gefunden: Indem sie ihren Blend aus den besten nordamerikanischen Bourbons und Ryes in geschwärzten Brandy-Fässern reifen lassen – und dabei auch die Kraft ihrer Songs zum Einsatz kommt –, haben Metallica mit BLACKENED einen Whiskey geschaffen, der nicht nur die eingeschworenen Fans der Band überzeugt.

Entwickelt haben Metallica ihren eigenen Whiskey in enger Zusammenarbeit mit einer Ikone in der Welt der Spirituosen. Nachdem sie mit Charge 81 gestartet waren (in Anlehnung ans Gründungsjahr der Band), erscheint zum 100. Batch nun die exklusive Boxset-Edition.

Der BLACKENED-Whiskey ist in Deutschland exklusiv über Spirited Gifts erhältlich.

Wir verlosen, in Zusammenarbeit

mit Spirited Gifts und Oktober Promotion,

2x 1 FLASCHE VON METALLICAS STRENG LIMIERTEN

BLACKENED-WHISKEY (100. BATCH)! Um an der Verlosung teilzunehmen, beantwortet folgende Frage:

Wie heißt der Master Distiller, der für Metallicas "BLACKENED-Whiskey" verantwortlich ist?

(Tipp: Die Antwort findet ihr HIER) Schickt die Antworten zusammen mit eurer Anschrift und Alter mit dem Betreff "Metallica 100 Batch" an [email protected] .

Teilnahmeschluss ist der 24.12.2020. Durch die Teilnahme bestätigt der Teilnehmer mindestens 18 Jahre alt zu sein. Mitarbeiter von SPIRITED GIFTS und MANN.TV sind von dem Gewinnspiel ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Eine Barauszahlung der Preise ist nicht möglich. Die Gewinner werden per Post benachrichtigt.