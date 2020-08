Vor nunmehr satten 21 Jahren brachten Metallica auf ihrer Platte „S&M“ ihren Thrash Metal auf eine neue Ebene, als sie zusammen mit dem renommierten San Francisco Symphony Orchestra die Symbiose aus Metal und Klassik schufen. Nach über zwei Jahrzehnten haben sich die Szeneikonen einmal mehr mit dem Symphony Orchestra aus San Francisco zusammengetan und präsentieren nun „S&M2“.

Die Metal-Legenden um James Hetfield, Kirk Hammett, Robert Trujillo und Lars Ulrich zeigen zusammen mit den rund 80 Musikern des Orchesters, wie die ohnehin schon epischen Songs der Band noch mal an Wucht, Tiefe und vor allem Intensität zulegen. Dabei gehen sie munter durch die Discografie Metallicas und geben mit den neuen Versionen ihrer Klassiker und neueren Songs Fans ein neues Hörerlebnis.

Die Aufnahmen stammen von den zwei gefeierten Konzerten mit 40.000 glücklichen Fans aus rund 70 Ländern, die Metallica und die San Francisco Symphony am 6. und 8. September 2019 gespielt haben. Es ist wirklich beeindruckend, wenn Hits wie „One“, „Master of Puppets“, „Nothing Else Matters“ oder „Enter Sandman“ in einem ganz neuen Licht erstrahlen und dabei in keiner Sekunde an Magie verlieren, sondern eher noch an Epicness dazu gewinnen.

Ja, Metal und Klassik das passt einfach und beschert euch eine mitreißende Klangwelt, die auch noch mal unterstreicht, welch gigantischen Songs Metallica in ihrer Historie auf die Welt losgelassen haben. Auf „S&M2“ erhalten selbst Tracks wie „The Memory Remains“ oder „No Leaf Clover“ noch mal an Qualität. Also was Metallica hier mit dem San Francisco Symphony Orchestra auf die Beine gestellt haben, ist nur schwer zu toppen.

Es ist ein gewaltiger Metal-Klassik-Abriss mit brillanten Arrangements, der mit einer Spielzeit von 146 Minuten jeden Fan hellauf begeistern wird. „S&M2“ ist ganz großes Kino, inszeniert von den Kings of Metal – wir verneigen uns.

Der offizielle Nachfolger „S&M2“ zum legendären ersten „S&M“-Livemitschnitt erscheint übrigens in verschiedenen Konfigurationen und audiovisuellen Formaten: Neben dem digitalen Album-Release, gibt es eine 4LP-Vinyl-Edition als auch eine 2CD-, DVD- und Blu-ray-Version. Außerdem gibt es für alle Die Hard-Fans eine limited Edition Deluxe Box mit farbigem Vinyl (4LP), 2CD, Blu-ray sowie Noten, Plektren, Poster und weiterem Bonus-Material.

Was euch darin erwartet könnt ihr im nachfolgenden Unboxing Video der Deluxe Box sehen, die keine Geringere als unsere deutsche Metal-Veteranin Doro auspackt und dabei auch ein paar Anekdoten zu erzählen hat, wie ihre erste Begegnung mit Metallica.

Metallica & San Francisco Symphony „S&M2” (Blackened Recordings EMI/Universal Music) // VÖ: 28. August 2020

Tracklist CD 1: 01. The Ecstasy of Gold (Live) // 02. The Call of Ktulu (Live) // 03. For Whom the Bell Tolls (Live) // 04. The Day That Never Comes (Live) // 05. The Memory Remains (Live) // 06. Confusion (Live) // 07. Moth Into Flame (Live) // 08. The Outlaw Torn (Live) // 09. No Leaf Clover (Live) // 10. Halo on Fire (Live)

Tracklist CD 2: 01. Intro to Scythian Suite (Live) // 02. Scythian Suite, Opus 20 II: The Enemy God And The Dance Of The Dark Spirits (Live) // 03. Intro to The Iron Foundry (Live) // 04. The Iron Foundry, Opus 19 (Live) // 05. The Unforgiven III (Live) // 06. All Within My Hands (Live) // 07. (Anesthesia) - Pulling Teeth (Live) // 08. Wherever I May Roam (Live) // 09. One (Live) // 10. Master of Puppets (Live) // 11. Nothing Else Matters (Live) // 12. Enter Sandman (Live)