Metallica „72 Seasons“ – Musik-Kritik – Ohne Frage ist es eines der meisterwarteten Metal-Alben des Jahres. Metallicas neuer Dreher „72 Seasons“, der mit Wucht die Szene zum Beben bringt. Für ihr erstes neues Studioalbum seit 2016 haben sich die Thrash-Metal-Legenden stolze sieben Jahre Zeit gelassen. Ja, die letzte reguläre Studioscheibe von Metallica „Hardwired… To Self-Destruct“ liegt wirklich schon so lange zurück.

Die lange Abstinenz haben James Hetfield, Kirk Hammett, Robert Trujillo und Lars Ulrich jedoch genutzt. Denn sie hauen hier ein Brett auf den Tisch, das alles in Grund und Boden kloppt, was die Metaller aus Frisco in der letzten Dekade veröffentlicht haben. Der elfte Dreher der Band greift einmal mehr alte Thrash-Tugenden auf, mischt Eingängigkeit, packend melodische Soli und Killerriffs ein und ballert so übertrieben scharf aus den Boxen.

Somit bleibt die Marschrichtung seit der Platte „Death Magnetic“ auch auf „72 Seasons“ bestehen. Sich nämlich wieder ganz auf alte Thrash-Stärken zu fokussieren, was ihnen nicht nur Die-Hard-Fans danken. Dies alles zu wahrlich ausgefeilten Songstrukturen sowie lyrischem Tiefgang. Textlich gibt es nämlich eine emotionale und sehr persönliche Zeitreise, zurück zu den ersten 18 Jahren ihres Lebens.

So erklärte James Hetfield im Vorfeld der Veröffentlichung, dass er von einem Buch über die Kindheit zum Konzept des neuen Albums inspiriert wurde. Dies nahm der Frontmann zum Anlass, doch gleich auf „72 Seasons“ einen ungeschönten Seelenstriptease hinzulegen und dabei jegliche Schattenseiten seines Lebens auszukotzen. Wenn man sich dazu dann Hetfields Gesang auf dem neuen Dreher anhört, klingt er so intensiv und wütend wie schon lange nicht mehr.

Und so haben es die gealterten Herren doch noch mal vollbracht, der Musikwelt ein echtes Monsteralbum zu schenken. Eine Platte, die sich musikalisch stark an ihren Meisterwerken der 80er und frühen 90er orientiert. Alleine wenn an die so mächtigen Soli ihrer glorreichen 1980er-Jahre denkt und dann das neue Album loslässt, werden schnell genau diese Vibes versprüht. Metallica ziehen mittlerweile glücklicherweise endlich wieder ihr Ding durch und setzen einen Haufen auf den aktuellen Sound des Rockradios.

Genau das macht sie wieder zu den Metal-Titanen, die ein ganzes Genre auch 2023 noch dominieren. Alleine die Spielfreude der Jungs ist übertrieben ansteckend, lässt sie doch das Haupthaar fröhlich rotieren und die Nackenmuskulatur trainieren. Das ist ein mitreißendes, dynamisches, thrashig-hartes, aber auch melodisches Metal-Gewitter mit reichlich Tempo. Also wer hier was zu kacken hat, der ist einfach nur undankbar.

Denn „72 Seasons“ gehört mit seinen zwölf Songs zum Besten, was man in den letzten 25 Jahren von Metallica zu hören bekommen hat. Und für diese Erkenntnis muss man sich wahrlich keine Fanbrille aufsetzen. Bereits der Einstieg mit dem Titeltrack „72 Seasons“ brettert mit gewaltiger Beschleunigung und sägenden Riffs durch die Gehörgänge. Gefolgt vom biestigen Metal-Brett „Shadows Follow“ mit mächtig Groove oder Krachern wie „Screaming Suicide“, „Lux Æterna“, „Chasing Light“ oder der Fusion von Melodie und thrashiger Bissigkeit mit „Too Far Gone?“.

Hammer – was Metallica hier in Gänze abliefern, ist schlichtweg großes Thrash-Metal-Kino, das musikalisch seine Energien aus Klassikern von „Kill ’Em All“ bis hin zum „Black Album“ zieht. Jedoch nicht aufgewärmt, sondern wunderbar frisch und modern produziert. Nicht zu vergessen diese umwerfende Gitarrenarbeit Metallicas – Krawumm! „72 Seasons“ schießt Metallica schlussendlich wieder auf den Thrash-Metal-Thron mit Geschwindigkeit, Heavyness und neuen Metal-Hymnen! Ein echtes Killeralbum! Danke!

Metallica „72 Seasons” (EMI / Universal Music) // VÖ: 14. April 2023

Tracklist: 01. 72 Seasons // 02. Shadows Follow // 03. Screaming Suicide // 04. Sleepwalk My Life Away // 05. You Must Burn! // 06. Lux Æterna // 07. Crown of Barbed Wire // 08. Chasing Light // 09. If Darkness Had a Son // 10. Too Far Gone? // 11. Room of Mirrors // 12. Inamorata