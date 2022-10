Horror-Meisterwerk von Michael Jackson: KI verwandelt Song „Thriller“ in Kunstwerk – Der Siegeszug der künstlichen Intelligenzen schreitet voran: Filmstudios haben „Deepfakes“ für sich entdeckt, bei denen etwa durch KI und Deep Learning die Gesichter verblichener Schauspieler auf Akteure projiziert werden können. Künstliche Intelligenz gewinnt gar Kunstwettbewerbe. Man kann damit aber auch – bei allen Bedenken – herrlich kreativen Unfug anstellen. Etwa einen Liedtext in einen „Horrorfilm“ verwandeln.

Dass KIs und Deep-Learning-Technologien sich Bilder und ganze Szenerien förmlich „erträumen“ können, dieses Phänomen gibt es nun schon seit einer geraumen Weile. Doch seit etwa Googles ersten Gehversuchen in dieser Richtung vor einigen Jahren, haben sich die bildgebenden Technologien auf teils beeindruckende, für manche vielleicht gar beängstigende Weise weiterentwickelt. Einschlägig bekannt ist etwa die KI „Midjourney“.

Diese wird bereits von vielen Menschen genutzt – etwa Fantasy-Rollenspielern, Konzeptkünstlern oder Laien auf der Suche nach Illustrationen für ein eigenes Werk.

Denn von Midjourney und ähnlichen Künstlichen Intelligenzen lassen sich vergleichsweise simple Textbeschreibungen auswerten – und die KIs setzen diese dann in Kunstwerke um. Vereinfacht ausgedrückt: Man gibt der KI sogenannte „Tags“, etwa in Form bestimmter Künstlernamen, Stile und Epochen, beschreibt dazu, was das Bild zeigen soll. Ein fiktives Beispiel: „HR Giger, eine Tür in einer Gebirgslandschaft bei Nacht, Strahlender Mond“. Der Computer visualisiert eine solche Ansammlung von Begriffen dann.

Das Ergebnis ist oftmals bereits bestechend, mitunter kommen verstörende Werke heraus. Das dachte sich wohl auch der Betreiber des YouTube-Kanals „JGVision Media“ – diese Person kombinierte KI-generierte Kunst dabei mit einem absoluten Musikklassiker, der wie kein Zweiter für sanften Grusel und Halloween steht: „Thriller“ vom King auf Pop: Michael Jackson. Wie das Video im Titel preisgibt, wurde die Künstliche Intelligenz dabei mit den Textzeilen gespeist.

Das Ergebnis ist in der Tat „#nightmarefuel“, „Futter für Alpträume“, wie es unter dem Video treffend markiert wurde. Erlebt es selbst.