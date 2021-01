Als Antwort auf gewisse Unterstellungen haben viele Männer gerne mal den absoluten Klassiker parat: „Es kommt nicht auf die Größe an, sondern auf die Technik“, tönt es im Brustton der Überzeugung. Jetzt endlich haben wir den Beweis: Ukulelen sind genau so gut wie Stromgitarren.

Was, ihr habt schon wieder an Schweinkram gedacht? Tsk ... Schämt euch. Natürlich reden wir von der Unterstellung, um guten Metal zu machen, brächte man mindestens eine E-Gitarre, 'nen Bass sowie einen Doublebass-fitten Drummer.



Der Herr im folgenden Video beweist euch: Eigentlich braucht man nur eine Ukulele sowie ein paar Video- und Audiokanäle für die Aufnahmen. So erwacht Metallicas Antikriegsklassiker „One“ zu neuem Leben. Größer geht es kaum!