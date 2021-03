Maiden-Klassiker The Trooper: Hochtalentierte Pianistin covert Metal am Klavier – Wohl jeder kennt sie von diversen Partys und Straßenfesten: Top-40-Coverbands. Etliche solcher Formationen bringen es zu lokalem Ruhm. Auch Bands, die sich dem Covern einer einzigen Kapelle als Tribut verschrieben haben, gibt es. Die junge Frau aus dem nun folgenden Video braucht keine Gruppe, um Klassiker der Hardrock- und Metal-Historie mit neuem Leben zu erfüllen – sie schafft das alleine am Klavier.

So wie hier zu sehen, wo die junge Frau sich des Alltime-Evergreens von Iron Maiden annimmt, der immer dann gefragt ist, wenn „Number of the Beast“ oder „Hallowed be thy Name“ gerade Pause haben: „The Trooper“. Doch Iron Maiden sind für ihre unschlagbare doppelte Gitarrenfront mit extrem melodischer Führung bekannt – kann eine einzelne Person am Klavier das Ganze wirklich in dieser Perfektion zu Gehör bringen? Spoiler-Alarm: Sie kann.

So gut sogar, dass diese junge Dame, die bürgerlich Alexandra Kuznetsova heißt und aus dem schönen Moskau stammt, bereits Abermillionen Klicks auf YouTube für ihren Kanal namens „Gazmada“ für sich verbuchen sollte. Da sage noch mal jemand, die Leute würden keine klassischen Instrumente mehr mögen. Kuznetsova lernte das Klavierspielen in einer höchst musikalischen Familie bereits im zarten Alter von drei Jahren. 2014 machte sie ihren Abschluss am renommierten Tschaikowsky-Konservatorium.

Sie ist kreativ, arbeitet hart, liebt moderne und klassische Rockmusik – allesamt Faktoren, die man an ihrem begnadeten Spiel und ihrer Leidenschaft dabei als halbwegs musikinteressierter Mensch mühelos und im wahrsten Sinne des Wortes blind erkennen kann. Fantastisch – und sicher nicht ihr letztes Video, das wir an dieser Stelle auf unserem kleinen Portal präsentieren werden.

