Machine Head „ Øf Kingdøm And Crøwn“ – Musiktipp – Metalheads rieben sich schon ungeduldig die Hände aufgrund des anstehenden Releases der kalifornischen Dampfhammer-Truppe. Nun sind Machine Head endlich wieder da und hauen ihren Fans das zehnte Studioalbum „Øf Kingdøm And Crøwn“ um die Ohren.

Die Neo-Thrasher um Frontgranate Robb Flynn ballern auch auf dem neuen Dreher mit mächtig Tempo, Wut und Wumms. „Øf Kingdøm And Crøwn“ umfasst 13 Tracks, mit denen sich die Metal-Titanen gewalttätig im Stile einer Kettensäge den Weg durch die Gehörgänge bahnen, um sich schlussendlich ins menschliche Rechenzentrum zu fräsen.

Herausgekommen sind wunderbar dynamische und abwechslungsreiche Abrissbirnen. Die Songs sind herrlich atmosphärisch, besitzen durchweg die Kraft einer Überdosis Doppelherz, geben sich dabei so powervoll wie Popeye und zeichnen sich durch die Frische von Meister Proper aus. Besonders die Vielseitigkeit brilliert auf der Platte.

So wandelt die Band von harschen Thrasher-Brummern zu epischen Classic-Metal-Parts, von cleanen Gesang zu beißenden Growls. Durchweg erzeugen Machine Head dabei aber ihren so typischen Groove, der jedes Haupthaar in Wallung bring, so wie bei „No gods, no masters“ oder „Bloodshot“. Weitere Kracher der Platte sind ohne Frage das zehnminütige Epos „Slaughter The Martyr“, „Kill thy enemies“, „Unhallowed“, „Chøke Øn The Ashes Øf Yøur Hate“ und „Becøme The Firestørm“.

Machine Head bewegen sich mit ihrem zehnten Dreher wieder auf dem Epicness-Level von „The Blackening“ und heben das Ganze noch mal einer Stufe nach oben. Heißt: Die Band erfindet sich in der Basis nicht neu, ballert aber mit solch einer Kreativität und Qualität ein Album raus, das sich ohne mit der Wimper zu zucken sofort an die Spitze des Genres katapultiert.

Machine Heads „Øf Kingdøm And Crøwn“ zeigt einfach, wie sich zeitgemäßer und intelligenter Metal anzuhören hat im Jahre 2022. Vor allem als Gesamtpaket ist dieses Album konkurrenzlos grandios. Aber was labern wir hier noch viel rum. Sowohl Fans der Band als auch Metalbegeisterte müssen hier zuschlagen – Danke, Machine Fucking Head!

Machine Head - „ Øf Kingdøm And Crøwn “ (Nuclear Blast) // VÖ: 26.08.2022

Tracklist: 01. Slaughter The Martyr // 02. Chøke Øn The Ashes Øf Yøur Hate // 03. Becøme The Firestørm // 04. Øverdøse // 05. My Hands Are Empty // 06. Unhalløwed // 07. Assimilate // 08. Kill Thy Enemies // 09. Nø Gøds, Nø Masters // 10. Bløødshøt // 11. Røtten // 12. Terminus // 13. Arrøws In Wørds Frøm The Sky